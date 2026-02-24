Toxikológiai vizsgálat fedheti fel Egressy Mátyás halála előtti utolsó éjszakájának rejtélyét

Február 21-én lezárult a hetekig tartó reménykedés és várakozás: a XI. kerületi Duna-szakaszon megtalálták az eltűnt Egressy Mátyás holttestét. A 18 éves fiú január közepén tűnt el egy budapesti buli után, és bár a hivatalos vizsgálatok egyelőre nem utalnak bűncselekményre, a történet még mindig rengeteg kérdést vet fel – írta a Borsonline.hu.

Nagy erőkkel folyt a kutatás Egressy Mátyás után

Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A toxikológiai vizsgálat tehet pontot Egressy Mátyás rejtélyes halálára

A közösségi médiában gyorsan terjedtek a találgatások. Egyesek szerint nem baleset, hanem mások befolyásoló szándéka játszott szerepet a tragédiában: az italába esetleg kábítószert keverhettek. Bár ez a felvetés riasztó, az igazságügyi szakértők szerint még van esély arra, hogy tisztázódjon a rejtély. Sokan tartottak attól, hogy a vízben töltött idő eltüntette a bizonyítékokat. Dr. Szeles Géza igazságügyi orvosszakértő szerint azonban a Duna téli hidege konzerválta a testet, így a vizsgálatokhoz szükséges jelek megmaradtak. A folyó hőmérséklete az eltűnés idején 2–3 fok körül mozgott, ennek tükrében pedig a szakemberek olyan mintákhoz juthatnak, amelyek választ adhatnak a kábítószer-fogyasztás gyanújára is.

A legfontosabb kérdés a család számára, hogy történt-e bántalmazás, vagy droghatás alatt került-e a fiú a vízbe. A toxikológiai vizsgálatok még a hónapokkal későbbi mintákból is képesek kimutatni az eltéréseket a szervezetből.

Tehát amíg vérmintát tudunk nyerni, addig a halál időpontjában fennálló véralkoholszintet tudjuk mérni. De van lehetőség rá, hogy ilyen mintákból mérjük azt, hogy volt-e valamilyen méreganyag, adott esetben kábítószer a szervezetében, amikor meghalt. Kábítószer egyébként vizeletből is kimutatható, de avméreganyagokat lehet például hajmintából is vizsgálni

– hangsúlyozta Dr. Szeles Géza és hozzátette, hogy a külsérelmi nyomok sem vesztek el: csonttörések, ütésnyomok, bevérzések a hideg víz ellenére is azonosíthatóak. A szakember szerint a test állapota lehetővé teszi a boncolást, így a bántalmazásra utaló jelek még vizsgálhatók.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a halálesetet. Az orvostudomány most segíthet a családnak választ adni a legégetőbb kérdésekre, és enyhíteni a bizonytalanság okozta fájdalmat. Bár a Duna visszaadta a testet, a teljes igazságot a vizsgálatoknak kell feltárniuk.