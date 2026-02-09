Elképesztő fordulat Egressy Mátyás ügyében, van egy gyanúsított

Lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatott egy férfit gyanúsítottként a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága – tudta meg a Magyar Nemzet. A nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon tette el Egressy Mátyás mobilját, amely kiesett a fiatal zsebéből azon a napon, amikor eltűnt. Az illető egy másik ügy miatt szabálysértési őrizetben van.

Eltűnt Egressy Mátyás, szórólap a Szél Kálmán téren.

Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Még nem került elő Egressy Mátyás

Ahogy az Origo is megírta, Egressy Mátyás január 17-én éjszaka eltűnt. A budapesti Ötkertben bulizott, ahonnan elindult haza, de nem érkezett meg, azóta is eltűntként tartják számon a 18 éves fiatalt. Az ezt követő mintegy másfél napban több helyszínen is látták Budapesten, vasárnap hajnalban is a Lánchíd környékén. Állítólag vannak olyan kamerafelvételek – bár ezt nem erősítették meg a nyomozók –, hogy a fiatal felment a hídra, de az nem látható, hogy lejött volna onnan. Ráadásul a Széchenyi Lánchídon megtalálták a lakáskulcsát is, ami tovább erősíti azokat a feltételezéseket, hogy kapcsolat lehet az eltűnése és egy olyan incidenst között, amelyet kamerák rögzítettek. Az egyik kamerafelvételén az látható, hogy egy test a Dunába esik. Vizsgálják, hogy Egressy Mátyás lehetett-e az.

Eközben villamgyorsan terjedt az eltűnt fiatal híre. Facebook-csoportok alakulta, több szervezet és civilek is a keresésére indultak, és

sokan mondták azt, hogy látták a zavartan viselkedő fiatalt. Még az is szóba került, hogy drogozott vagy bedrogozták.

A Blikknek a fiú édesapja, Egressy Attila azt mondta: a barátok szerint Mátyás valóban többet ivott a kelleténél, de nem volt kirívóan részeg. Az ügyben Zacher Gábor is megszólalt: a toxikológus szakértő úgy fogalmazott, a zavartság hátterében nem feltétlenül kábítószer áll, módosult tudatállapotot alkoholfogyasztás, anyagcserezavar vagy akár kihűlés is előidézhet.

Az apa azt is felvetette, hogy a fiát kifoszthatták.

Ebben részben igaza lett: a zsebéből kiesett telefonját ugyanis ellopták és most a feltételezett elkövetőt is megtalálták.

Azt nem tudni, hogy ő van-e azon a felvételen, amelyet a hajó kamerája rögzített, elképzelhető, de nem biztos. Még most is keresik a fiatalt.