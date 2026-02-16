Egressy Mátyással egyidős fiatalokat keresnek a rendőrök

Amikor valaki eltűnik, és ezt bejelentik a rendőrségen, körözési adatlap készül róla, amit nyilvánossá tesznek a rendőrök. A police.hu oldalon található információk között névre, születési helyre, születési dátumra, nemre, elrendelő szervre és eljáró szervre is rá lehet keresni. Az Egressy Mátyással egyidős, tehát 2007-ben született fiatal férfiak listáján négy név szerepel.
Három kecskeméti fiatalt keresnek
Pinkász Imre Sándor 2025. december 31-én tűnt el, vagyis szilveszter napján. 2007. október 13-án született a Bács-Kiskun vármegyei Kecskeméten és a Budapesti III. Kerületi Rendőrkapitányság adta ki a körözést az ő esetében. Ha látja valahol, itt tehet bejelentést!
A szintén kecskeméti Kovács Bence 2007. október 16-án született és 2024. december 13-a óta keresik a kunszentmiklósi rendőrök, azóta próbálják megtalálni. Az ő adatlapja kicsit bőbeszédűbb, mint Pinkász Imre Sándoré. Ha a következő információk alapján tudja, hová tűnt, mi történt vele, kattintson ide és jelentkezzen!
Az ő adatlapja az alábbi információkat is tartalmazza:
- Testmagasság: 166-170 cm
- Haj szín: fekete
- Haj hossz: rövid
- Szem szín: barna
Oláh János 2007. január 21-én született Kecskeméten, és egy hónappal korábban tűnt el, mint Kovács Bence. Az ő adatlapján a Bajai Rendőrkapitányság van feltüntetve körözést elrendelő szervként.
Eltűnése napján, 2024. november 4-én feketébe öltözött.
A nadrágja, a cipője és a kabátja is fekete volt. Ha látja valahol, vagy tud róla valamit, kattintson ide és tegyen bejelentést! Minden hívás számít!
Ez történt Egressy Mátyás telefonjával a végzetes éjszakán
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.