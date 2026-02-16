Egressy Mátyással egyidős fiatalokat keresnek a rendőrök

Amikor valaki eltűnik, és ezt bejelentik a rendőrségen, körözési adatlap készül róla, amit nyilvánossá tesznek a rendőrök. A police.hu oldalon található információk között névre, születési helyre, születési dátumra, nemre, elrendelő szervre és eljáró szervre is rá lehet keresni. Az Egressy Mátyással egyidős, tehát 2007-ben született fiatal férfiak listáján négy név szerepel.

Egressy Mátyás körözési fotója a rendőrség oldalán

Fotó: police.hu

Három kecskeméti fiatalt keresnek

Pinkász Imre Sándor 2025. december 31-én tűnt el, vagyis szilveszter napján. 2007. október 13-án született a Bács-Kiskun vármegyei Kecskeméten és a Budapesti III. Kerületi Rendőrkapitányság adta ki a körözést az ő esetében. Ha látja valahol, itt tehet bejelentést!

Pinkász Imre Sándor eltűnt

Fotó: police.hu

A szintén kecskeméti Kovács Bence 2007. október 16-án született és 2024. december 13-a óta keresik a kunszentmiklósi rendőrök, azóta próbálják megtalálni. Az ő adatlapja kicsit bőbeszédűbb, mint Pinkász Imre Sándoré. Ha a következő információk alapján tudja, hová tűnt, mi történt vele, kattintson ide és jelentkezzen!

Kovács Bencét is keresik a rendőrök

Fotó: police.hu

Az ő adatlapja az alábbi információkat is tartalmazza:

Testmagasság: 166-170 cm

Haj szín: fekete

Haj hossz: rövid

Szem szín: barna

Oláh János 2007. január 21-én született Kecskeméten, és egy hónappal korábban tűnt el, mint Kovács Bence. Az ő adatlapján a Bajai Rendőrkapitányság van feltüntetve körözést elrendelő szervként.

Eltűnése napján, 2024. november 4-én feketébe öltözött.

A nadrágja, a cipője és a kabátja is fekete volt. Ha látja valahol, vagy tud róla valamit, kattintson ide és tegyen bejelentést! Minden hívás számít!

Oláh Jánosnak nyoma veszett

Fotó: police.hu

Ez történt Egressy Mátyás telefonjával a végzetes éjszakán

Január 17-én egy fiatal fiú és vele együtt telefonja is eltűnt, mikor hazafele tartott az Ötkert nevű szórakozóhelyről. Egressy Mátyás telefonját egy hajléktalan férfi vitte el, aki ellen a hatóságok vádat emeltek. Kattintson és megismerheti a részleteket!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!