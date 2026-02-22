Eltűnt egy kékszemű, egri kisfiú

A 14 éves Jónás Kevin Brendon február 20-án indult el otthonról valahová, nem tudni hová. Eltűnését a családja jelentette be az Egri Rendőrkapitányságon, mivel nem ment haza és senki sem tudja elérni, nemcsak a szülei, hanem a barátai és az ismerősei sem. Két napja nem ad magáról életjelet. Rokonai aggódva várják haza a kékszemű, egri kisfiút. A rendőrök keresik, közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha tud segíteni valaki abban, hogy mielőbb előkerüljön a gyerek – vette észre a Heol.hu.

Jónás Kevin Brendon, a kékszemű, egri kisfiú eltűnt

Az egri kisfiú személyes adatai:

Személyes adatok: Név: Jónás Kevin Brendon Születési hely: Eger Születési idő: 2011. 05. 06.

A rendőrök azt kérik, hogy aki felismeri a fotón látható gyereket vagy tudja, hol lehet, jelentkezzen az Egri Rendőrkapitányságon személyesen vagy telefonon az itt megadott számon.

