Február 19-én, csütörtökön délelőtt az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Epreskert utcai Tagóvodája egyik csoportjában tíz kisgyerek rosszul lett. Mindannyian hánytak és hasmenésük volt. A szomszédos csoportban is hasonló tünetek jelentkeztek négy gyereknél. A kicsiken kívül még egy óvónő és egy dajka is megbetegedett az egri óvodában.

Több gyerek megbetegedett egy egri óvodában (illusztráció)

Fotó: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

Mivel a két csoport közös mosdót használ, gyors és átfogó lépésekre volt szükség. Azonnal fertőtlenítettek minden csoportszobában és közösségi helyiségben, és azóta is folyamatosan takarítanak az épületben. Emellett az óvodások szüleit is értesítették.

A konyhán jártak az ellenőrök az egri óvodában

Az intézmény vezetői azonnal szóltak az illetékes kormányhivatalnak. Az élelmiszer-biztonsági ellenőrök pénteken átvizsgálták a tálalókonyhákat. Az ellenőrzés hivatalos eredményére még vár az önkormányzat. A tagóvoda vezetője naponta jelent a hatóságoknak. Ezek a beszámolók Eger önkormányzatához is megérkeznek.

A helyzet alakulását folyamatosan nyomon követjük, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk a lakosságot"

– olvasható az egri polgármesteri hivatal közleményében.

