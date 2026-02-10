Pimasz ékszerlopás Tiszaújvárosban: gazdag zsákmánnyal száguldottak el a helyszínről a tolvajok

Egy rendkívül pimasz módszerrel elkövetett bűntény borzolta fel a kedélyeket Tiszaújvárosban. A tolvaj a bolt alkalmazottját megtévesztve egy teljes tálca aranygyűrűvel menekült el – hívta fel a figyelmet az ékszerlopásra a Boon.hu.

Ékszerlopás 13 milliós értékben

Fotó: police.hu

Az ékszerlopást előre kitervelték

A nyomozás adatai szerint a 39 éves tataházai férfi 2025. december 12-én tért be egy tiszaújvárosi ékszerboltba. A gyanú szerint beszélgetéssel és figyelemeltereléssel érte el, hogy az alkalmazott pillanatokra magára hagyja a pultot, ekkor eltulajdonított több tucat aranyékszert.

A tolvaj egy tálcányi gyűrűt vitt magával, a kár értéke megközelítette a 13 millió forintot. A férfi nem egyedül dolgozott: menekülését egy társa segítette, aki az autót vezette, amellyel elhagyták a helyszínt – közölte a Police.hu. A nyomozók elsőként a sofőrt azonosították és fogták el, majd a további adatgyűjtést követően magát a tolvajt is őrizetbe vették 2026. február 6-án.

Más városban is hasonló módszerrel lopott

A nyomozás során az is kiderült, hogy a gyanúsított Miskolcon is követett el hasonló módszerrel ékszerlopást. A hatóságok vizsgálják, hogy az ügyek között van-e további összefüggés.

Az ügyben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást. A rendőrség előterjesztést tett a gyanúsított letartóztatására, amelyet a bíróság elrendelt.

Akciófilm élesben: baltákkal raboltak ki egy ékszerboltot seperc alatt – videó

Pozsony Áranyhomok városrészében pillanatok alatt rámoltak ki egy ékszerboltot a kora esti órákban. Amíg a rablás során hat maszkos férfi a boltban fosztogatott, addig egy társuk az ékszerbolt előtt őrködött. Érdekli, hogy az ékszerrablás hogyan végződött? Ide kattintva megismerheti a részleteket!