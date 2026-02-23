„Nem akarok élni!” – hős lett a szabadnapos rendőr, aki életet mentett

Az életmentés egy hétköznapi délelőttön vette kezdetét, amikor egy 28 éves férfi egy áruház bejáratánál hangosan azt kiabálta, hogy nem akar tovább élni. A helyzet pillanatok alatt vált fenyegetővé, amikor a férfi kést szorított a saját nyakához és azzal fenyegetőzött, hogy kárt tesz magában, ha bárki közelebb megy – írta a Kemma.hu.

Egy parkolóban zajlott le a nem mindennapi életmentés

Fotó: Police.hu

Az életmentésnek komoly előzménye volt

A férfi korábban kabátját levéve próbált verekedést provokálni. Egy szolgálaton kívüli rendőrnő ekkor még megakadályozta az összetűzést, ám a férfi váratlanul kést rántott, majd elrohant.

Nem sokkal később a parkolóban újra feltűnt, ekkor már végzetes szándékkal. A kiabálásra egy szintén szabadnapos rendőr figyelt fel, aki azonnal szolgálatba helyezte magát és értesítette kollégáit. A perceken belül kiérkező egyenruhások körbevették a férfit, lezárták a menekülési útvonalakat és folyamatosan próbálták szóval tartani.

A feszültség szinte tapintható volt. A rendőrök türelmesen beszéltek hozzá, miközben az egyikük lassan, centiről centire közelebb lépett. Amikor a férfi figyelme egy pillanatra megingott, a rendőr villámgyors mozdulattal kicsavarta a kezéből a kést.

A drámai akciót a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság felvétele is rögzítette, amelyen jól látszik, milyen lélekjelenlét és összhang kellett ahhoz, hogy ne történjen tragédia.

A férfit végül rendőri kísérettel kórházba szállították.

A közelmúltban is történt öngyilkossági kísérlet Magyarbánhegyesen, ahol egy elkeseredett férfi magára akarta gyújtani a házat, csakhogy az ingatlan nem az ő tulajdonában volt. Több millió forintos kárt okozott cselekedetével és rongálás bűntettével kell felelnie.