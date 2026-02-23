Hírlevél
„Nem akarok élni!” – hős lett a szabadnapos rendőr, aki életet mentett

Sokkoló jelenetek zajlottak le egy komáromi áruház parkolójában, ahol egy férfi késsel a kezében kiabált segítségért, de közben éppen búcsúzott az élettől. Az életmentés drámai pillanatai percek alatt peregtek le, amikor egy szabadnapos rendőr közbelépett és szó szerint az utolsó másodpercben cselekedett.
Az életmentés egy hétköznapi délelőttön vette kezdetét, amikor egy 28 éves férfi egy áruház bejáratánál hangosan azt kiabálta, hogy nem akar tovább élni. A helyzet pillanatok alatt vált fenyegetővé, amikor a férfi kést szorított a saját nyakához és azzal fenyegetőzött, hogy kárt tesz magában, ha bárki közelebb megy – írta a Kemma.hu.

Egy parkolóban zajlott le a nem mindennapi életmentés
Egy parkolóban zajlott le a nem mindennapi életmentés
Fotó: Police.hu

Az életmentésnek komoly előzménye volt

A férfi korábban kabátját levéve próbált verekedést provokálni. Egy szolgálaton kívüli rendőrnő ekkor még megakadályozta az összetűzést, ám a férfi váratlanul kést rántott, majd elrohant.

Nem sokkal később a parkolóban újra feltűnt, ekkor már végzetes szándékkal. A kiabálásra egy szintén szabadnapos rendőr figyelt fel, aki azonnal szolgálatba helyezte magát és értesítette kollégáit. A perceken belül kiérkező egyenruhások körbevették a férfit, lezárták a menekülési útvonalakat és folyamatosan próbálták szóval tartani.

A feszültség szinte tapintható volt. A rendőrök türelmesen beszéltek hozzá, miközben az egyikük lassan, centiről centire közelebb lépett. Amikor a férfi figyelme egy pillanatra megingott, a rendőr villámgyors mozdulattal kicsavarta a kezéből a kést.

A drámai akciót a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság felvétele is rögzítette, amelyen jól látszik, milyen lélekjelenlét és összhang kellett ahhoz, hogy ne történjen tragédia.

A férfit végül rendőri kísérettel kórházba szállították.

A közelmúltban is történt öngyilkossági kísérlet Magyarbánhegyesen, ahol egy elkeseredett férfi magára akarta gyújtani a házat, csakhogy az ingatlan nem az ő tulajdonában volt. Több millió forintos kárt okozott cselekedetével és rongálás bűntettével kell felelnie.

 

