Összeesett az utcán, de szerencsére volt, aki segítsen – életet mentett a hős postás

Bács-Kiskun vármegye egyik településén egy 70 éves férfi rosszul lett és hirtelen összeesett. Szerencsére egy postás, aki éppen arra járt, miközben a leveleket hordta, azonnal cselekedett. Elkezdte az életmentést, amíg a mentők megérkeztek – írta a Baon.hu.

A postás azonnal megkezdte az életmentést, amíg a mentők odaértek és átvették az irányítást

Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala / Illusztráció

Gyors reakcióval és szakszerű segítséggel zajlott az életmentés

A postás rögtön hívta a mentőket és a telefonon kapott instrukciók szerint elkezdte a mellkaskompressziót, miközben a férfi már nem lélegzett.

Közben a mentésirányító intézkedett, esetkocsit és mentőhelikoptert küldtek a helyszínre.

Amikor a hajdúnánási mentőszolgálat munkatársai megérkeztek, átvették az életmentést és profi módon folytatták a beavatkozást. A gyors reakcióknak hála a férfi keringése visszaállt, állapota stabil lett, majd légi úton szállították kórházba további kezelésre.

A megmentett férfi fia külön köszönetet mondott a postásnak és a mentőcsapatnak, amit az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán tettek közzé:

Bízunk a férfi mielőbbi felépülésében, a mentésben résztvevőknek gratulálunk!

Nemcsak Bács-Kiskunban vármegyében, hanem Budapesten is a gyors reakció mentette meg egy ember életét. Egy 60 körüli férfi az ipartelepen hirtelen összeesett, de a munkatársak azonnal cselekedtek és telefonos útmutatás mellett elkezdték az újraélesztést.