Napokig feküdt meztelenül a földön a nógrádi férfi, a falu figyelme mentette csak meg az életét

Drámai életmentés zajlott le Kazáron, miután az önkormányzati dolgozók felfigyeltek egy aggasztó jelre, miszerint egy egyedül élő idős férfi napok óta nem vette át a kerítésére akasztott ebédet – írta a Nool.hu.

Meztelenül találtak rá az idős férfira otthonában, az életmentést azonnal megkezdték

Fotó: Police.hu

A rendőrök a jegyzővel együtt érkeztek a házhoz, ahol minden arra utalt, hogy nagy baj lehet. A kopogásra senki nem reagált, a ház körül mozgásnak pedig nyoma sem volt. Végül testi erővel jutottak be az ingatlanba, ott pedig sokkoló látvány fogadta őket.

Életmentés az utolsó pillanatban

A 80 éves férfit a földön fekve, ruhátlanul, eszméletlen állapotban találták meg a gyengén fűtött lakásban. Azonnal mentőt hívtak, betakarták, stabil oldalfekvésbe helyezték, hogy megakadályozzák az állapotromlást.

A gyorsan kiérkező mentők megkezdték az ellátást, akik azonnal megállapították, hogy a férfi súlyosan kihűlt és kiszáradt volt, de a szakszerű beavatkozásnak köszönhetően állapota fokozatosan javulni kezdett. Tudata visszatért és elmondta, hogy előző nap elesett otthonában, majd képtelen volt felkelni egyedül.

A mentők kórházba szállították további vizsgálatokra, a rendőrök pedig gondoskodtak az ingatlan lezárásáról és az utóellenőrzésről is.

Az idős emberek pedig fokozott veszélynek vannak kitéve. A közelmúltban betörő járt egy nyugdíjas férfinál, aki ugyan elüldözte a tolvajt, azonban a sokk hatására infarktust kapott, és a kiérkező rendőrök mentették meg az életét.