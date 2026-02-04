Megtalálták a papucsban, zokniban bolyongó, eltűnt férfit

Január 11-én éjjel rendkívüli életmentés zajlott a Hegyhátszentmárton és Kondorfa közötti erdőségben Vas vármegyében. A vastag hótakaró és a fagyos hideg csapdába ejtett egy férfit, aki nem készült hosszabb sétára, mégis órákra eltévedt az erdőben – írta a Vaol.hu.

Megtalálták az eltűnt férfit, Sánta Tamás rendőr zászlós telefonon tartotta életben a kimerült embert a fagyos éjszakai életmentés során

Fotó: Utkarsh Yadav / Pexels.com

Életmentés a vasi erdőben: rendőrök találtak rá az eltévedt férfira

A hóval borított ösvények eltűntek, az irányérzéke cserbenhagyta, többször ugyanoda jutott vissza. Térerő hiányában kénytelen volt tovább haladni, mire hajnali két óra körül sikerült segélyhívást indítania.

A Körmendi Rendőrkapitányság járőrei azonnal megkezdték a keresést. Varga Levente őrmester a szolgálati autóval az erdő szélén maradt, míg Sánta Tamás zászlós gyalog indult a férfi felkutatására. A hangjelzések nem segítettek, így a mentés telefonos kapcsolattartásra és GPS-adatokra épült.

Tamás folyamatosan instruálta a bajba jutott férfit, miközben a telefonja közel volt a lemerüléshez. Emellett a hidegben a férfi alig tudta használni a készüléket. Végül kimerülten lefeküdt a hóba.

Tizennégy évi járőrözés van mögöttem határőrként. Bíztam benne, hogy nem tévedek el és meg fogom találni. Mondtam neki, induljon el és mindig balra tartson. Én pedig elindultam abba az irányba, ahol a GPS-koordináták szerint tartózkodott. Úgy számoltam, félúton találkozunk majd. Időről időre kértem, küldjön helymeghatározást, hogy lássam, közeledünk-e egymáshoz. Egy idő után, mikor újra felhívtam, hogy küldjön egy képernyőfotót arról, hol van, azt válaszolta, hogy már képtelen rá. Annyira fázik, hogy alig bírja fogni a készüléket, a gombokat sem érzi. Azt tanácsoltam, tegye a kezét a zsebébe, melengesse fel és pár perc múlva próbáljuk újra. Én addig mentem tovább"

2 fogalmazott a járőr.

Sánta Tamás ekkor már tudta, hogy minden perc számít. Arra kérte a férfit, keljen fel és mozogjon, járjon körbe, ne adja fel. Amikor a férfi könyörgött, hogy ne bontsák a hívást, a rendőr kihangosítva, folyamatos beszéddel tartotta benne a lelket.

Végül a zseblámpa fénye hozta meg az áttörést, a férfi meglátta a fénycsóvát és jelezte a rendőrnek.

Hajnali három óra volt már, amikor sikerült megtalálni.

Sánta Tamás így írta le a drámai megtalálást:

Amikor odaértem hozzá, úgy örült, hogy szinte a nyakamba ugrott."

A férfit betakarták, megvizsgálták, majd a családja érkezett a helyszínre. Bár mentőt hívtak, szerencsére nem volt szükség kórházi ellátásra.