Ez nem vicc: elfogatóparancs alapján körözik Augustus Cézárt

Cézárt sikkasztással gyanúsítják. Elfogatóparancs alapján körözi a bíróság a román állampolgárságú férfit.
Elfogatóparancs alapján körözi a Pesti Központi Kerületi Bíróság a román állampolgárságú Zahanaicu Augustus Cezart. Az 1974. augusztus 16-án Sepsiszentgyörgyön született férfi ellen sikkasztás bűntette miatt adtak ki körözést – olvasható a Police.hu oldalon.

Elfogatóparancs alapján körözik a sikkasztó Cézárt
Elfogatóparancs alapján körözik a sikkasztó Cézárt Fotó: Police.hu

A rendőrség azt kéri, hogy aki a körözött férfit felismeri, vagy tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a VIII. kerületi rendőrkapitányságon (1084 Budapest, Víg utca 36.), vagy hívja a 06-1-477-3700-as telefonszámot, illetve tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 112-es segélyhívó számon.

