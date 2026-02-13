Cipruson mosolyog, itthon pedig körözik: elfogatóparancs Molnár Gusztáv ellen

Elfogatóparancs jelent meg a rendőrség oldalán Molnár Gusztáv neve mellett, ami azonnal felkeltette a közvélemény figyelmét. A hatóságok a Drága örökösök korábbi sztárját kiskorú veszélyeztetése miatt körözik, a döntést a Gödöllői Járásbíróság hozta meg – írta meg a Blikk.

A rendőrség oldalán elfogatóparancs jelent meg Molnár Gusztáv nevével és fotójával

Fotó: Molnár Gusztáv facebook oldala

Elfogatóparancs Molnár Gusztáv ellen

A történet pikantériája, hogy miközben itthon eljárás zajlik ellene, a színész jelenleg Cipruson tartózkodik feleségével. A közösségi médiában megosztott bejegyzések alapján jó hangulatban telnek a napjai. Egyik posztjában a felépülésről, a belső egyensúly megtalálásáról és az újrakezdés fontosságáról írt, filozofikus gondolatokkal fűszerezve.

De nem ez az első eset, hogy Molnár Gusztáv neve körözési listán bukkan fel. Korábban már volt rá példa, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellene, amit később visszavontak, miután nem tudott megjelenni egy bírósági tárgyaláson. Akkor egy rehabilitációs intézményben tartózkodott, teljes elzártságban.

Az elmúlt évek a színész számára komoly hullámvölgyeket hoztak, de a magánéletében fordulat következett be, ugyanis feleségével stabil kapcsolatban él, sőt első közös gyermeküket várják. Információik szerint kislány érkezik, ami új fejezetet nyithatna életükben, a jelenlegi jogi helyzet azonban árnyékot vet az örömteli várakozásra.

Egyelőre kérdés, mikor és hogyan rendeződik az ügy, de Molnár Gusztáv neve ezúttal nem egy új szerep vagy bemutató kapcsán kerül a figyelem középpontjába.