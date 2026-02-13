Molnár Gusztáv azonnal megszólalt az ellene indított elfogatóparancs kapcsán

Péntek reggel elfogatóparancs jelent meg a rendőrség oldalán Molnár Gusztáv neve mellett, miközben a színész épp feleségével külföldön tartózkodott. A hír gyorsan bejárta a sajtót, hiszen a házaspár életének egyik legszebb időszakát éli, hiszen hamarosan megszületik első közös gyermekük – írta a Borsonline.hu.

Reagált a színész az elfogatóparancs után a sajtónak

A nyugodt napokat azonban egy hivatalos körözés árnyékolta be. A rendőrségi felhívás szerint a színészt kiskorú veszélyeztetése miatt keresik, ami sokakat azonnal egy évekkel korábbi botrányra emlékeztetett. A történtekre Molnár Gusztáv maga reagált, miután a Bors elérte őt telefonon.

Külföldről jelentkezett az elfogatóparancs kapcsán a színész

Elmondása szerint őt is váratlanul érte a körözés híre, mivel tudomása szerint semmilyen új eljárás nincs folyamatban ellene. A telefonhívásban így fogalmazott:

Épp most beszéltem a Gödöllői Járásbírósággal, mert engem is meglepett, hogy köröznek, tudomásom sem volt erről. Azt az információt kaptam, hogy egy határozatot nem vettem át, ami azért történhetett, mert egy korábbi címemre küldték ki. Hiába igyekeztem rendezni ezt a távolból, mondván, hogy ügyfélkapun keresztül is meg tudnám ezt oldani, sajnos ezt a dokumentumot csak személyesen vehetem át.

A színész hangsúlyozta, hogy nem új esetről van szó, hanem egy évekkel ezelőtti ügy utórezgéseiről, amelyekkel kapcsolatban korábban már született megszüntető határozat. Ennek ellenére újabb feljelentések érkeztek ellene, főként korábbi életmódjával és médiában megjelent szerepléseivel összefüggésben.

Molnár Gusztáv még attól sem zárkózik el, hogy a hazatérésük után akár a repülőtéren is azonnal intézkedhetnek vele szemben a hatóságok.

Sajnos az is lehet, hogy a rendőrök visznek el a repülőtérről, amikor hazaérkezünk, de akkor remélem, a nyolc hónapos terhes feleségemet legalább hazaviszik, hogy ne neki kelljen a csomagokat hazacipelnie. Nyilván nem érint ez jól minket, jól esett egy kis csend, ami az utóbbi időben körülvett minket, ennek ellenére én már csak röhögök ezen az egészen. Ami bánt, hogy a várandós feleségem is itt van velem, még ha tudja is, hogy nincs most sem új a nap alatt és egy régi, évekkel ezelőtti ügy utórezgése mindez.

Bár a körülmények korántsem ideálisak, a színész igyekszik humorral kezelni a történteket és abban bízik, hogy hamarosan pont kerül az ügy végére és újra csak a családalapítás örömei kerülnek előtérbe.