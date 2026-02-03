Hollandiában buszra szállt, de nem ért Magyarországra a 21 éves Zoltán

A Brüsszelben élő magyarok Facebook-csoportban tette közzé a felhívást a családja arról, hogy nyomtalanul eltűnt a 21 éves Petró Zoltán. A fiatal január 26-án Hollandiából indult haza egy FlixBus-járattal, és este fél tizenegykor még üzenetet küldött szeretteinek azzal, hogy Brüsszelben van. Ezután a kapcsolat megszakadt, a telefonja kikapcsolva, a hollétéről semmilyen információ nem érkezett – írta meg a Blikk.

Az eltűnt, 21 éves Petró Zoltánt a családja és a rendőrség is keresi (Fotó: Police.hu)

A keresett fiatalember körülbelül 166-170 centiméter magas, közepes testalkatú, barna hajú, barna szemű. Combján egy ismeretlen tetoválás található.

Ezt viselte Zoltán, amikor eltűnt

Az Origo megkereste a férfi nővérét, aki azt mondta portálunknak, hogy öccse hazaindulásakor fekete Nike sportcipőt, fekete melegítőnadrágot, zöld színű táskát és zöld kabátot viselt. Petronella hozzátette, testvére Hollandiában dolgozik, onnan indult volna haza Magyarországra. A környék tehát nem volt ismeretlen számára, és a közlekedést is jól ismerte, korábban is használta a FlixBus járatait hasonló utazások alkalmával.

Brüsszeli megálló

Arra a kérdésünkre, hogy vajon hogyan kötött ki a belga fővárosban, a nővére azt felelte, valóban felszállhatott volna egy közvetlen járatra, ami Budapestre közlekedik, ám mivel a késő délutáni órákban indult el, nem biztos hogy volt ilyen járat, és valószínűleg csak ezzel az átszállással tudott volna eljutni Budapestre.

Az egész család nagyon aggódik miatta

Petronella így fogalmazott:

Mint mondtam is, már többször megtette ezt az utat, és mindig sikeresen hazaért. Ezért nem is aggódtunk, csak amikor nem érkezett meg, és elérni sem tudtuk, akkor gondoltuk, hogy itt valami baj van.”

Azt kérik, hogy aki bármit tud róla, látta őt, beszélt vagy találkozott vele eltűnése időpontjában, esetleg azt követően, az haladéktalanul jelezze a Miskolci Rendőrkapitányságnak a +36 46 514 511-es telefonszámon, vagy írjon privát üzenetet a Facebookon a családnak.

A hivatalos rendőrségi körözés elérhető a Police.hu oldalán.

