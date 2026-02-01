Előkerült az eltűntként keresett 23 éves dunabogdányi férfi

Az Origo is közzétette a rendőrségi felhívást, amely szerint eltűnt Rákos Levente Örs, aki január 30-án reggel dunabogdányi otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról. Az Index megtudta, hogy a 23 éves fiatal azóta hazament, a jó hírt az édesanyja közölte a település nyilvános Facebook-csoportjában.

A fiatal hazatért, már nincs fent az eltűnt személyek listáján sem

Fotó: illusztráció/Pexels

A Pest vármegyei község közösségi felületén először arról számoltak be, hogy szombat reggel 7 óra 47 perckor egy benzinkút biztonsági kamerája rögzítette, ahogy a fiatalember Dunabogdányi irányába sétál.

Vasárnap reggel pedig az eltűnt fiú édesanyja ezt posztolta:

Levi hazajött! Mindenkinek hálásan köszönjük a segítséget”.

Utánanéztünk és mostanra már a rendőrség honlapján, a keresett személyek listájában sem szerepelt a 23 éves férfi.

