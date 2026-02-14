Eltűnt a debreceni kisfiú: napok óta hiába keresik Petrovai Istvánt

A hatóság hivatalos felhívást tett közzé, miután a 13 éves fiú hollétéről napok óta nincs információ. Az eltűnt fiatalt 2026. február 12. óta nem találják, tartózkodási helye ismeretlen. A körözés részleteit a Haon.hu osztotta meg.

Eltűnt Petrovai István, a 13 éves fiút napok óta nem találják

Fotó: Police.hu/Haon.hu

Eltűnt: körözést adott ki a rendőrség

A Debreceni Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint Petrovai István 2012. július 15-én született Debrecenben. A fiú 156–160 centiméter magas, vékony testalkatú, testsúlya 51–60 kilogramm lehet. Rövid barna haja, barna szeme van, arca ovális.

A rendőrség körözést adott ki az eltűnt fiatal ügyében, és nagy erőkkel keresik. A hatóság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a gyermek tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelentkezzen.

Bejelentést lehet tenni a Debreceni Rendőrkapitányságon személyesen a 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás Utca 4. szám alatt, vagy telefonon a (06 52) 516 400/22-47-es számon.

Névtelenség megőrzése mellett

a nap 24 órájában hívható Telefontanú zöldszámon (06-80-555-111), illetve a 112-es segélyhívó számon is várják az információkat.

A rendőrség minden apró részletet fontosnak tart, amely segíthet az eltűnt kisfiú mielőbbi megtalálásában.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.