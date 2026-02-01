Eltűnt egy 13 éves fiú, az internet erejében bíznak

Egy eltűnt gyermek ügye mindig összeszorítja a szívet, most Kondor Szebasztián Herman miatt aggódnak sokan. A 13 éves fiú január 28-án, kedden délután fél három körül indult el nemesvámosi otthonából, azóta azonban sem a családjának, sem ismerőseinek nem adott életjelet magáról – írta a Veol.hu.

A 13 éves eltűnt fiút keresi a rendőrség

Fotó: Police.hu

A Veszprémi Rendőrkapitányság hivatalos eljárást indított az ügyben és arra kérnek mindenkit, hogy aki bármit tud, ne tartsa magában. A fiú neve és arca már megjelent a rendőrség oldalán is és abban bíznak, hogy minél többen látják, annál nagyobb az esély a mielőbbi hazatérésre.

Az eltűnt fiú ezt a ruhát viselte

Szebasztián körülbelül 160 centiméter magas, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete kapucnis felsőt, fekete szabadidőnadrágot és fekete sportcipőt viselt, valamint egy fekete táska volt nála. Ezek az apró részletek most kulcsfontosságúak lehetnek.

Ha valaki felismeri a fiút, vagy látta őt az elmúlt napokban, esetleg tudomása van arról, hol tartózkodhat, az az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelentkezhet:

Személyesen: Veszprémi Rendőrkapitányság (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.)

Telefonon: 06/30-435-0722

Névtelenül: 06-88-500-990 vagy a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111

Segélyhívó: 112

