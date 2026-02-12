Eltűnt egy 17 éves fiú, nagy erőkkel keresik a rendőrök

Hírlevél
A hódmezővásárhelyi rendőrök keresik azt a 17 éves fiút, aki február elején távozott egy gyermekvédelmi otthonból. A hatóságok az állampolgárok segítségét kérik az eltűnt fiatal megtalálásához.
Keresik a hatóságok azt a 17 éves fiút, aki február 6-án engedély nélkül távozott a Szeged - Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató hódmezővásárhelyi lakásotthonból. Az intézményből eltűnt fiatal hollétéről azóta senki nem tud semmit és életjelet sem adott magáról – írta a Police.hu.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt 17 éves fiút
Fotó: Police.hu

Újabb eltűnt fiatal

A 185 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú és szemű Nagyváti Zsolt Ferenc keresésében kéri a lakosság segítségét a rendőrség. A 17 éves fiú kék, térdig érő kapucnis kabátban és kék farmerben hagyta el a gyermekotthont, azóta életjelet nem adott magáról. A hatóságok kérik, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a rendőrséget a 112-es segélyhívón, vagy tegyen bejelentést névtelensége megőrzése mellett a „Telefontanú” zöldszámán!

Miközben a hódmezővásárhelyi rendőrök egy eltűnt fiatalt keresnek, egy másik tragikus esetben már későn érkezett a segítség: egy holttestet találtak abban az autóban, amelyet a mélyből húztak a felszínre a mentőegységek.

 

