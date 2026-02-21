Eltűnt egy dombóvári fiatal, a rollere már előkerült

Eltűntként keresik a Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai Pozsonyi Szabina Kitti-t, aki február 16-án délután rollerrel indult el dombóvári otthonából valahová. Azóta nem adott magáról életjelet és senki sem tudja, hol van – írta meg a Teol.hu. A rollere viszont előkerült egy fás-bokros területen.

Eltűnt dombóvári nőt keres a rendőrség

Forrás: police.hu

Mivel sehol sem találják, közzétették a fotóját és a személyleírását a rendőrök, hátha tud nekik segíteni valaki.

Eszerint a 30 éves nő körülbelül 165 centi magas, karcsú, vállig érő sötétbarna haja és barna szeme van.

A hatóságok tájékoztatása szerint térben nem orientált, vagyis:

nem tudja megmondani, melyik városban vagy épületben van

eltéved egy ismerős helyen

nem tudja, merre van előre–hátra, ki- vagy bejárat

zavartnak tűnhet, talán „nem áll össze” neki a környezet

Eltűnésekor fehér alapon fekete kockás nadrágot, fekete sportcipőt és fekete garbót viselt.

Forrás: police.hu

A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai azt kérik, hogy aki tud valamit arról, hol van most a képen látható nő, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél vagy hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, de tehet bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

Csontvázig lebomlott holttest

Egy romániai, ploiești-i tömbházhoz siettek a rendőrök egy asszonyhoz, akinek Olaszországban élő lánya hívta őket. Oszladozó holtteste fogadta a hatóságot a lakásban. Jó régóta nem kereste sem a lánya, sem a fia, pedig ez utóbbi hozzá közel él. Az elképesztően szomorú történetről többet megtudhat, ha ide kattint!

Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút

Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben.

Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét

A dunaújvárosi buszpályaudvaron látták utoljára azt a fiatalt, akit kétségbeesve kerestek a rokonai. Az előszállási férfinek karácsonykor veszett nyoma, most bukkantak rá. Részletekért kattintson ide!