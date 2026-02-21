Eltűnt egy dombóvári fiatal, a rollere már előkerült

Eltűntként keresik a Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai Pozsonyi Szabina Kitti-t, aki február 16-án délután rollerrel indult el dombóvári otthonából valahová. Azóta nem adott magáról életjelet és senki sem tudja, hol van – írta meg a Teol.hu. A rollere viszont előkerült egy fás-bokros területen.
Mivel sehol sem találják, közzétették a fotóját és a személyleírását a rendőrök, hátha tud nekik segíteni valaki.
Eszerint a 30 éves nő körülbelül 165 centi magas, karcsú, vállig érő sötétbarna haja és barna szeme van.
A hatóságok tájékoztatása szerint térben nem orientált, vagyis:
- nem tudja megmondani, melyik városban vagy épületben van
- eltéved egy ismerős helyen
- nem tudja, merre van előre–hátra, ki- vagy bejárat
- zavartnak tűnhet, talán „nem áll össze” neki a környezet
Eltűnésekor fehér alapon fekete kockás nadrágot, fekete sportcipőt és fekete garbót viselt.
A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai azt kérik, hogy aki tud valamit arról, hol van most a képen látható nő, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél vagy hívja a 06-74-566-070-es telefonszámot, de tehet bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.