Egyszerűen nem ment haza, és nem tudják, hol van Tótika Mirabella. Négy napja eltűnt a budapesti kamaszlány, keresik a rendőrök.
Hiába várták, egy 16 éves, budapesti lány február 20-án nem ment haza. Négy napja nem tudják, hol lehet, nem elérhető, eltűnt, nagy erőkkel keresi a családja és már a rendőrök is. A rendőrség oldalán a fényképei mellett közzétették a személyleírását is, hátha látja valahol, valaki, és tud segíteni abban, hogy előkerüljön. 

Tótika Mirabella megint eltűnt
Tótika Mirabella megint eltűnt

Mint kiderült, nem először keresik amiatt, mert eltűnt

2025 decemberében is nyoma veszett, akkor is felhívást tettek közzé a rendőrök a police.hu oldalon Mirabella miatt. Hogy akkor mi történt, és hogyan került elő, nem tudni, de most úgy látszik, ismét munkát adott a rákosmentei rendőröknek.

Tótika Mirabella körülbelül 170 centiméter magas, vékony, hosszú, sötétbarnára festett haja és kék szeme van a leírás szerint.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányságnak munkatársai azt kérik, aki tud valamit arról, hol van most Tótika Mirabella, akár a névtelensége megőrzése mellett is, de tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy hívja a 112-es segélyhívót.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

