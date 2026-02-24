Hiába várták, egy 16 éves, budapesti lány február 20-án nem ment haza. Négy napja nem tudják, hol lehet, nem elérhető, eltűnt, nagy erőkkel keresi a családja és már a rendőrök is. A rendőrség oldalán a fényképei mellett közzétették a személyleírását is, hátha látja valahol, valaki, és tud segíteni abban, hogy előkerüljön.
Mint kiderült, nem először keresik amiatt, mert eltűnt
2025 decemberében is nyoma veszett, akkor is felhívást tettek közzé a rendőrök a police.hu oldalon Mirabella miatt. Hogy akkor mi történt, és hogyan került elő, nem tudni, de most úgy látszik, ismét munkát adott a rákosmentei rendőröknek.
Tótika Mirabella körülbelül 170 centiméter magas, vékony, hosszú, sötétbarnára festett haja és kék szeme van a leírás szerint.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányságnak munkatársai azt kérik, aki tud valamit arról, hol van most Tótika Mirabella, akár a névtelensége megőrzése mellett is, de tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy hívja a 112-es segélyhívót.
