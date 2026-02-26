Iskolába indult, útközben eltűnt egy komáromi kislány

A 13 éves Fogel Viktória február 23-án reggel elindult az Almásfüzitői Általános Iskolába, ahová nem érkezett meg. Senki sem tudja, hol van, eltűnt. A rendőrök is keresik, közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha tud nekik valaki segíteni.

Eltűnt Fogel Viktória, keresik a rendőrök

Fotó: police.hu

Ezt lehet tudni az eltűnt kislányról

A körözési adatlapja szerint a gyerek

150 cm magas, vékony, 41 kg, szőkem vállig érő haja és barna szeme van. Különös ismertetőjele az orra alatt található heg.

Utoljára fekete kapucnis kabátot, kék kapucnis pulóvert, fekete alapon fehér mintás nadrágot és sportcipőt viselt.

Mivel iskolába ment, nála volt a hátizsákja is.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik tudják, hol van a képen látható kislány vagy bármilyen információval rendelkeznek az eltűnése körülményeivel kapcsolatban. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

