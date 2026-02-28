Eltűnt egy tizenéves testvérpár: Petrát és Adriánt keresi a rendőrség

A Miskolci Rendőrkapitányság körözést rendelt el a kiskunhalasi születésű, 13 éves Tóth Petra és a miskolci születésű, 15 éves Tóth Adrián eltűnése miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a testvérek február 25-én távoztak ismeretlen helyre, azóta nem adtak életjelet magukról. A rendőrség az eltűnt Tóth Petra ügyében a 05010-157/577/2026.KÖR., Tóth Adrián esetében pedig a 05010-157/576/2026.KÖR. számon folytatja az eljárást.

Az eltűnt testvérek február 25-én távoztak ismeretlen helyre Fotó: Police.hu

Az eltűnt tinédzserek személyleírása:

Tóth Petra

Termet: Körülbelül 151-155 cm magas, vékony testalkatú.

Körülbelül 151-155 cm magas, vékony testalkatú. Külső jegyek: Rövid, festett vörös haj, hosszúkás arc és kék szem.

Rövid, festett vörös haj, hosszúkás arc és kék szem. Ruházata az eltűnésekor: Fekete farmerkabát, világoskék melegítőnadrág, fekete vagy világoskék melegítőfelső, fekete-fehér edzőcipő.

Tóth Adrián

Termet: Körülbelül 161-165 cm magas, vékony testalkatú.

Körülbelül 161-165 cm magas, vékony testalkatú. Külső jegyek: Rövid fekete haj, kerek arc és kék szem. Különös ismertetőjele, hogy köldökpiercinget visel.

Rövid fekete haj, kerek arc és kék szem. Különös ismertetőjele, hogy köldökpiercinget visel. Ruházata az eltűnésekor: Fekete farmerkabát, fekete farmernadrág, fekete-fehér edzőcipő.

Itt tehet bejelentést

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható testvérek tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen, vagy hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-46/514-511-es telefonszámon (2685-ös vagy 2668-as mellék).

Bejelentés tehető továbbá a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon is.

