Ezt üzente Borbás Marcsi öt napja eltűnt barátjának felesége

Amint arról az Origo is beszámolt, a Szentendrei Rendőrkapitányság körözést adott ki, mivel Rokonál Benedek Lőrincnek öt nappal ezelőtt, január 27-én a hajnali órákban Tahitótfalunál nyoma veszett. A rendőrség tájékoztatása szerint a 36 éves férfi ruházatát, ékszereit és más személyes tárgyait a Duna-parton találták meg, ő azonban azóta sem került elő. Vízi és szárazföldi keresésében a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szakemberei is részt vesznek. Időközben kiderült, hogy a férfi Borbás Marcsi közeli barátja és kollégája. A népszerű műsorvezető a közösségi oldalán kért segítséget az eltűnt férfi megtalálása érdekében.

Az eltűnt férfi ruháit Tahitótfalunál, a Duna-parton találták meg

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Üzent és segítséget kér az eltűnt férfi felesége

A Blikk adott hírt róla, hogy Szekrényi Zsófia közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek Benedek felkutatásában, bár mint írta:

Öt nap után a keresés eredménytelen maradt, a remény pedig elfogyott”.

A család nemrég költözött be a hosszú évek alatt felújított házába, amelynek hitelterhei és a mindennapi megélhetés költségei azonban meghaladják az édesanya anyagi lehetőségeit. Zsófia két kisgyerekkel maradt egyedül egy olyan „adminisztrációs vákuumban”, amelyben a halotti anyakönyvi kivonat hiányában semmilyen állami támogatásra – árvaellátásra vagy özvegyi nyugdíjra – és banki méltányosságra sem jogosultak. Az eljárás akár évekig is elhúzódhat, ezért – sokak kérésére – megosztotta a bankszámlaszámát, mivel ebben a nehéz időszakban minden támogatás óriási segítséget jelent számukra.