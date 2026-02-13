Holtan találták meg az eltűnt férfit, csak el akart intézni valamit

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hónapokig keresték a 2025. október 29-én eltűnt férfit. A 47 éves, hajdúdorogi P. Sándor – a Szon.hu információi szerint – aznap reggel Nyíregyházára indult valamilyen ügyet elintézni, ahonnan Hajdúnánás felé folytatta az útját. Ezután november 3-áig semmit sem lehetett róla tudni. Ekkor, ezen a napon friss hír érkezett. Megtalálták az autóját, most pedig kiderült, hogy már nem él.

Holtan találták meg az eltűnt férfit: Nyíregyházára ment ügyet intézni, nem tért haza többé

Illusztráció: MW-Archív

Nyíregyházára indult, holtan került elő az eltűnt férfi

Szerettei utolsó információi szerint Kálmánházán még látták, utána viszont már nem adott magáról életjelet. A homokszínű Opel H Astrája kiégett, így bukkantak rá Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

A helyszínen egy holttestet is találtak, amelyről gyanították, hogy a férfié lehet, de nem volt könnyű azonosítani, mára viszont sikerült.

A Haon.hu megkereste a rendőröket.

Megkeresésére tájékoztatjuk, hogy az Ön által hivatkozott halálesettel összefüggésben folytatott közigazgatási hatósági eljárást – mivel az ügyben bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az elhalt személyazonosságát megállapították, és a történteket kellőképpen tisztázták – a Nyíregyházi Rendőrkapitányság befejezte. A körözést a célhoz kötöttség megszűnését követően az elrendelő hatóság haladéktalanul visszavonja"

– állt a nyomozók hivatalos válaszában.

Hogy pontosan mi okozta a tüzet és a férfi halálát, az nem derült ki.

Egy biztos: nem ölték meg, tehát nem gyilkosság áldozata lett. Vagy öngyilkosság történt, vagy egy tragikus baleset.

Még mindig nem tudni, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest

Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Kattintson és ha felismeri a férfit, telefonáljon! A fiatal férfi esetében nem merült fel a gyilkosság gyanúja, a rendőr szerint saját magával végzett. Egy másik ügyben 11 év után történt áttörés. Február elején Paksnál előkerült egy eltűnt férfi autója a Duna medrének aljáról. Amikor a kocsit kiemelték a jeges vízből, egy holttestet találtak benne, feltehetően a férfié. Erről bővebben ide kattintva olvashat.