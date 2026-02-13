Holtan találták meg az eltűnt férfit, csak el akart intézni valamit

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hónapokig keresték a 2025. október 29-én eltűnt férfit. A 47 éves, hajdúdorogi P. Sándor – a Szon.hu információi szerint – aznap reggel Nyíregyházára indult valamilyen ügyet elintézni, ahonnan Hajdúnánás felé folytatta az útját. Ezután november 3-áig semmit sem lehetett róla tudni. Ekkor, ezen a napon friss hír érkezett. Megtalálták az autóját, most pedig kiderült, hogy már nem él.
Nyíregyházára indult, holtan került elő az eltűnt férfi
Szerettei utolsó információi szerint Kálmánházán még látták, utána viszont már nem adott magáról életjelet. A homokszínű Opel H Astrája kiégett, így bukkantak rá Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
A helyszínen egy holttestet is találtak, amelyről gyanították, hogy a férfié lehet, de nem volt könnyű azonosítani, mára viszont sikerült.
A Haon.hu megkereste a rendőröket.
Megkeresésére tájékoztatjuk, hogy az Ön által hivatkozott halálesettel összefüggésben folytatott közigazgatási hatósági eljárást – mivel az ügyben bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az elhalt személyazonosságát megállapították, és a történteket kellőképpen tisztázták – a Nyíregyházi Rendőrkapitányság befejezte. A körözést a célhoz kötöttség megszűnését követően az elrendelő hatóság haladéktalanul visszavonja"
– állt a nyomozók hivatalos válaszában.
Hogy pontosan mi okozta a tüzet és a férfi halálát, az nem derült ki.
Egy biztos: nem ölték meg, tehát nem gyilkosság áldozata lett. Vagy öngyilkosság történt, vagy egy tragikus baleset.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.