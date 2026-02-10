Napok óta keresnek egy kamaszlányt Gödöllőn

Már négy napja, hogy eltűnt Szalai Ametiszt, a 16 éves gödöllői lány, akinek eltűnése miatt a rendőrség eljárást indított. Február 6-án reggel hagyta el otthonát, azóta nem sikerült felvenni vele a kapcsolatot – írta a Blikk.hu.

Az eltűnt Szalai Ametisztet a rendőrség nagy erőkkel keresi

Fotó: Unsplash

Az eltűnt lány nyomába eredt a rendőrség

Ametiszt 152 centiméter magas, átlagos testalkatú, sötétbarna, göndör haja a hátközepéig ér. Utolsó ismert öltözéke sötétkék bakancs, fekete kapucnis pulóver, drapp színű, oldalzsebes farmernadrág és fekete keretes szemüveg volt.

A Gödöllői Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri. Aki látta a kamaszt, vagy információval rendelkezik arról, hol tartózkodhat, kérik, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

Bejelentést lehet tenni a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjánál a 06-1-236-28-96-os telefonszámon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

