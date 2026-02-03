Megtalálták az eltűnt gyerek holttestét

Hónapokkal azután, hogy két éves kisfiát, Xielo Maruzivát elsodorta az angliai Soar folyó, végre megszólalt a nő. Elmondta, hogy teljesen összetört, amikor sem a rokonok, sem a barátok, sem keresőcsapatok sem bukkantak eltűnt gyereke nyomára, azután, hogy 2024 februárjában Aylestone Meadows-ban elmerült a vízben egy családi kirándulás során – írta meg a Mirror.

Vízben (illusztráció), Megtalálták annak az eltűnt gyereknek a holttestét, aki a vízbe esett még 2024-ben

Fotó: Pixabay.com

A hatóságok mindent megtettek, hogy élve vagy holtan megtalálják, de ez csak hónapokkal később, júniusban sikerült nekik. Az asszony évek óta nem beszélt a leírhatatlan fájdalomról, a tragédiáról, amit átélt, de az angliai leicesteri városházán tartott vizsgálat során őt is kikérdezték.

A születése napja életem legszebb napja volt, és minden nap jobb lett vele. Végtelen örömet szerzett maga körül mindenkinek, és beragyogta bármelyik szobát, ahová belépett. Nagy személyiség volt. Célt és erőt adott nekem... Ő volt a legjobb barátom, a lelki társam és az egész világom. Hiányzik minden közös emlékünk."

– mondta Kayela Smith aki 19 évesen adott életet kisfiának.

Ezután halott kisfiához is volt pár jó szava. Kiemelte, hogy a köztük lévő kapcsolat különleges volt, és ez az emlék örökre vele marad. Azt mondta, nagyon hiányzik neki az, hogy a mosolyára ébredjen minden reggel.

Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy az édesapja lehettem. Mindig a szívemben él majd, örökké szeretni fogom. Értelmet adott az életemnek. Egy igazán boldog baba volt. Tíz hónaposan már járt, mindenhol ott volt. Egy hullámhosszon voltunk, én is újra gyerek lehettem mellette”

– tette hozzá a kisfiú apukája, akinek vallomását felolvasták az 5 napig tartó vizsgálat elején.

