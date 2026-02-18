Nagy a baj! Harmincnál több szabolcsi gyerek tűnt el pár nap alatt

Ma Magyarországon 2273 embert tartanak nyilván eltűntként, közülük több mint százan Nyíregyházán születtek. Az elmúlt 5–6 nap alatt 36 új eset került fel a police.hu körözési listájára csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A körözöttek többsége még nem töltötte be a 18-ik életévét. A Szon.hu cikke szerint ez a térség vezeti az országos statisztikát: itt regisztrálják a legtöbb eltűnt gyereket minden évben.

Nyíregyházi születésű eltűnt gyerekek

Fotó: Police.hu

Hosszú az eltűnt gyerekek listája

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztály alezredese korábban arról beszélt, hogy továbbra is dobogósok a listán a szabolcsiak. A néhány nap alatt összegyűlt, megdöbbentő esetszám is önmagáért beszél: az eltűnt gyerekek között olyanok is vannak, akik Nyíregyháza, Mátészalka, Kisvárda, Fehérgyarmat vagy Kistarcsa környékéről tűntek el.

A kiskorúak zöme egyébként nem családból megy el, hanem a legtöbb nevelésbe vett gyerek, lakásotthonok lakói vagy nevelőszülőknél elhelyezett. Ezeknek a gyerekeknek a nagy része notórius szökő, gyakran eltűnik pár napra, aztán visszamegy enni, pihenni, ruhákért, majd újra útra kel, akár külföldre is. Nagyon sok gyereket Ausztriában, Németországban találnak meg és onnan kerülnek vissza, de van, aki rokonokhoz vagy szülőkhöz szökik vissza. Oda, ahonnan kiemelték"

– részletezte Oláh János alezredes.

A tapasztalatok szerint sokszor nem tartós eltűnésről van szó: Nyíregyházán is előfordul, hogy a bejelentés után viszonylag gyorsan megkerülnek az érintettek. Ettől függetlenül az első órák nagyon fontosak. A rendőrség minden eltűnt gyerekkel kapcsolatos jelzést komolyan vesz, azonnal elkezdik keresni, miközben nyilvánosságra hozzák a körözési adatlapját, hogy minél többen tudjanak segíteni. Már egy apró információ is sokat számíthat.

Fontos tudni: nem kell egy napot várni. Ha egy gyerek eltűnik, vagy nem lehet elérni, rögtön szólni kell a rendőrségnek! Minél hamarabb érkezik a bejelentés, annál nagyobb az esély arra, hogy gyorsan megtalálják.

Az eltűnt gyerekek adatai azért érhetők el nyilvánosan, hogy bárki felismerhesse őket. Különösen szomorú, hogy vannak fiatalok, akik többször is eltűnnek rövidebb-hosszabb időre. Ez nem csak egy szám a statisztikában: minden eset mögött egy család áll.

Minél többen figyelünk egymásra, annál nagyobb az esély arra, hogy ezek a történetek jó véget érjenek!

Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút

Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben.