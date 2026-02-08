Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Hihetetlen jelenséget vettek észre a Balatonon – videó

Választás 2026

Már a Tisza-közeli kutatások sem biztosak a győzelemben

eltűnt gyerek

A kimerültségig küzdenek, hogy megtalálják az eltűnt gyereket

46 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már 16 napja tart annak a négyéves kisfiúnak a keresése, aki a romániai Szamosújvár (Gherla) térségében zuhant a Kis-Szamosba (Someșul Mic), és azóta sem sikerült a nyomára bukkanni. Egyre nagyobb területet fésülnek át a hatóságok, már Dés (Dej) közelében, a Monostori gát környékén kutatnak az eltűnt gyerek után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűnt gyerekkeresikromániábanszlovákiábanjákli mónikakis - szamosKutató-Mentő Szolgálatsegítségvízgyerek

Két nappal azután, hogy Szlovákiában Jákli Mónika halálos balesetet szenvedett, vagyis január 23-án egy 4 éves és egy 5 éves kisgyerek Romániában, a Kis-Szamos töltésén kialakított szánkópályán játszott. Hirtelen megcsúsztak, és beleestek a jeges vizbe. Egy arra járó, 17 éves kamasznak sikerült kimentenie az idősebbet, a négyéves kisfiút viszont az erős sodrás magával vitte, végül elmerült a jég alatt. Azonnal keresni kezdték az eltűnt gyereket a Maszol.ro cikke szerint.

Vízben (illusztráció), Nem találják a januáe 23-án Kis-Szamosban eltűnt gyerek testét
Vízben (illusztráció): nem találják a januáe 23-án Kis-Szamosban eltűnt gyerek testét
Fotó: Pixabay.com

A kereséshez a Kolozs megyei katasztrófavédelem mellett Fehér megyéből érkezett egységek, és a Salvamont Salvaspeo Cluj mentői is részt vesznek benne. Az elmúlt két hétben többször átnézték az érintett területet, de a mentés elé komoly akadályokat gördítenek a zord körülmények: 

a fagyos hideg, a befagyott vízfelület és a korlátozott látótávolság is lassítja a munkát. 

Különböző eszközöket is bevetettek a kutatásba. A térséget drónokkal pásztázzák, a rögzített képeket pedig mesterséges intelligencia elemzi valós időben egy központi adatfeldolgozó rendszer segítségével. A folyópartot és a medret napok óta vizsgálják, mégsem bukkantak a gyerek nyomára. 

Itt keresték a búvárok az eltűnt gyereket

A monostori gátnál – ahol a feltételezések szerint a sodrás magával vihette a kisfiú testét – a búvárok újra és újra lemerültek, miközben szonárral felszerelt csónakokkal vizsgálták át a jeges vizet. 

Ahogy telik-múlik az idő, a kutató-mentők és a helyi lakosok egy része egyre realistábban látja az esélyeket. Sokan már nem a csodára várnak, hanem arra, hogy a kitartó kutatómunka lezárást adjon a kisfiú kétségbeesett családjának.

 Nem sok esély van már arra, hogy él, de ha a holttestét megtalálják, tisztességes temetést kaphatna a gyerek.

Egy héttel korábban Budapesten, egy Dunán közelkedő hajó kamerája felvételt készített arról, hogy egy test a jeges vízbe zuhant. Pont azon a napon, amikor a 18 éves Egressy Mátyásnak nyoma veszett. A fiút azóta sem találják, és egyre kisebb az esélye annak, hogy életben van. Lehet, hogy amiatt nem bukkantak még a nyomára, amiről ebben a cikkünkben írtunk. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!