A kimerültségig küzdenek, hogy megtalálják az eltűnt gyereket

Két nappal azután, hogy Szlovákiában Jákli Mónika halálos balesetet szenvedett, vagyis január 23-án egy 4 éves és egy 5 éves kisgyerek Romániában, a Kis-Szamos töltésén kialakított szánkópályán játszott. Hirtelen megcsúsztak, és beleestek a jeges vizbe. Egy arra járó, 17 éves kamasznak sikerült kimentenie az idősebbet, a négyéves kisfiút viszont az erős sodrás magával vitte, végül elmerült a jég alatt. Azonnal keresni kezdték az eltűnt gyereket a Maszol.ro cikke szerint.

Vízben (illusztráció): nem találják a januáe 23-án Kis-Szamosban eltűnt gyerek testét

Fotó: Pixabay.com

A kereséshez a Kolozs megyei katasztrófavédelem mellett Fehér megyéből érkezett egységek, és a Salvamont Salvaspeo Cluj mentői is részt vesznek benne. Az elmúlt két hétben többször átnézték az érintett területet, de a mentés elé komoly akadályokat gördítenek a zord körülmények:

a fagyos hideg, a befagyott vízfelület és a korlátozott látótávolság is lassítja a munkát.

Különböző eszközöket is bevetettek a kutatásba. A térséget drónokkal pásztázzák, a rögzített képeket pedig mesterséges intelligencia elemzi valós időben egy központi adatfeldolgozó rendszer segítségével. A folyópartot és a medret napok óta vizsgálják, mégsem bukkantak a gyerek nyomára.

Itt keresték a búvárok az eltűnt gyereket

A monostori gátnál – ahol a feltételezések szerint a sodrás magával vihette a kisfiú testét – a búvárok újra és újra lemerültek, miközben szonárral felszerelt csónakokkal vizsgálták át a jeges vizet.

Ahogy telik-múlik az idő, a kutató-mentők és a helyi lakosok egy része egyre realistábban látja az esélyeket. Sokan már nem a csodára várnak, hanem arra, hogy a kitartó kutatómunka lezárást adjon a kisfiú kétségbeesett családjának.

Nem sok esély van már arra, hogy él, de ha a holttestét megtalálják, tisztességes temetést kaphatna a gyerek.

Egy héttel korábban Budapesten, egy Dunán közelkedő hajó kamerája felvételt készített arról, hogy egy test a jeges vízbe zuhant. Pont azon a napon, amikor a 18 éves Egressy Mátyásnak nyoma veszett. A fiút azóta sem találják, és egyre kisebb az esélye annak, hogy életben van. Lehet, hogy amiatt nem bukkantak még a nyomára, amiről ebben a cikkünkben írtunk.