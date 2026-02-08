Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij brutális kijelentést tett – rettegnek az emberek

Sport

Hatalmasat bukott Lindsey Vonn, helikopterrel kellett kórházba vinni – videó

eltűnt

Holtan találták meg az eltűnt várpalotai férfit

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Várpalota Városi Polgárőrség szombat éjjel nagyszabású keresőakciót indított a környék átfésülésére. Az egységek megfeszített erőkkel, egészen vasárnap hajnalig kutattak az eltűnt után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűntvárpalotai rendőrkapitányságvárpalotatragédiapolgárőrség

Megrendítő hírt közölt a Várpalota Városi Polgárőrség: a szombat éjszakai, rendőrséggel közös nagyszabású keresőakció tragédiával zárult. Bár a társszervezetekkel együtt az egész környéket átfésülték, a kora reggeli órákban már csak az életjelet nem adó eltűnt holttestére bukkantak rá – írta a Veol.hu.

Vasárnap hajnalban holtan találták meg egy eltűnt férfit
Vasárnap hajnalban holtan találták meg egy eltűnt férfit
Fotó: Várpalota Városi Polgárőrség

Már csak a holttestét találták meg az eltűntnek

A közösségi oldalakon megosztott beszámolók alapján a Várpalotai Rendőrkapitányság február 7-én, szombaton indította el a hivatalos eljárást, miután bejelentés érkezett az eltűnt holléte felől. Bár a polgárőrség és a hatóságok megfeszített erővel dolgoztak a felkutatásán, a kutatóakció végül tragikus eredményt hozott.

Miközben Várpalotán a közösség összefogása ellenére tragédiával zárult a keresés, a Budapesten eltűnt fiatal teniszező családja számára is eljött a fájdalmas felismerés pillanata, amikor az édesapa megtörten nyilatkozott.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!