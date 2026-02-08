Holtan találták meg az eltűnt várpalotai férfit

Megrendítő hírt közölt a Várpalota Városi Polgárőrség: a szombat éjszakai, rendőrséggel közös nagyszabású keresőakció tragédiával zárult. Bár a társszervezetekkel együtt az egész környéket átfésülték, a kora reggeli órákban már csak az életjelet nem adó eltűnt holttestére bukkantak rá – írta a Veol.hu.

Vasárnap hajnalban holtan találták meg egy eltűnt férfit

Fotó: Várpalota Városi Polgárőrség

Már csak a holttestét találták meg az eltűntnek

A közösségi oldalakon megosztott beszámolók alapján a Várpalotai Rendőrkapitányság február 7-én, szombaton indította el a hivatalos eljárást, miután bejelentés érkezett az eltűnt holléte felől. Bár a polgárőrség és a hatóságok megfeszített erővel dolgoztak a felkutatásán, a kutatóakció végül tragikus eredményt hozott.

