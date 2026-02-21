Holttestet találtak Pécsen; sokan már tudni vélik, hogy ki lehetett az illető

Befejeződött a kutatás a 36 éves pécsi édesapa után, aki még 2024 júniusában távozott ismeretlen helyre az otthonából. Közel két év bizonytalanság után a rendőrségi körözés tragédiával zárult, miután holtan találták meg a korábban eltűnt férfit – írta a Bama.hu, aki az eltűnt családjának közösségi médiabejelentéseire hivatkozott.

Fotó: Utkarsh Yadav / Pexels.com

Holtan találhatták a két éve eltűnt pécsi édesapát

Közel két év bizonytalanság után tragikus véget ért a 36 éves G. Krisztián keresése, aki 2024 júniusában, a gyerekek iskolába vitele után tűnt el pécsi otthonából.

A férfi édesapja korábban nehezményezte, hogy menye a rendőrségi bejelentéskor nem osztott meg minden fontos információt a hatóságokkal, így például azt is elhallgatta, hogy a férfi korábban már megkísérelt öngyilkosságot.

A család és az önkéntesek kitartóan keresték a férfit, akitől hosszú ideig semmilyen életjel nem érkezett, és semmilyen személyes tárgya nem került elő. A remények végül szertefoszlottak, amikor a napokban megtalálták a korábban eltűnt apa holttestét, lezárva ezzel a család két éven át tartó küzdelmét. Az információkat a család a keresésre létrehozott Facebook-oldalakon jelentette be.

Az eset érdekessége, hogy a férfi továbbra is eltűntként van nyilvántartva a Police.hu oldalán, vagyis előfordulhat, hogy hivatalosan még nem azonosították a holttestet, a család azonban biztos benne, hogy a férfit találták meg.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

