Rendkívüli

Nyoma veszett egy 11 éves gyereknek a Duna-parti városban

Napok óta érezhető a bizonytalanság és a feszültség Mohács környékén, mert egy helyi gyereknek egyszerűen nyoma veszett. Most mindenki abban bízik, hogy az eltűnt kisfiú minél előbb előkerül. A rendőrök a lakosság segítségét kérik.
Az eltűnt kisfiúnak, Rózsavölgyi Leonárdónak február 18-án veszett nyoma Mohács területén és azóta sem tudni, hol lehet. A gyerek 2015. január 10-én született és még csak nemrég múlt 11 éves. A helyiek szerint ilyesmi ritkán történik náluk, ezért sokan felfigyeltek a felhívásra – írta a Bama.hu.

Az eltűnt kisfiú, Rózsavölgyi Leonárdó fotója, akit napok óta keresnek
Az eltűnt kisfiú, Rózsavölgyi Leonárdó fotója. A gyermeket napok óta nem találják
Forrás: Police.hu

Eltűnt kisfiú Mohácson: a rendőrök a lakosság segítségét kérik

A körözést a Mohácsi Rendőrkapitányság adta ki, amely arra kéri a lakosságot, hogy ha bárki rendelkezik információval a gyermek hollétéről, az azonnal jelezze. A helyi közösség is aktívan keresi a fiút, sokan a közösségi médiában is megosztották a fényképét.

Sajnos nem ez az egyetlen ilyen eset mostanában az országban. Egy másik városban is hasonló az aggodalom, ugyanis az Egri Rendőrkapitányság is egy gyereket keres, aki Eger területéről tűnt el és már napok óta nem adott magáról semmilyen hírt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

