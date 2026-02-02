Szomorú véget ért az eltűnt nagymama keresése

Megrendítő hírt kapott az a szombathelyi család, amely vasárnap óta reménykedett a Bogát úti idősotthonból távozó nagymama biztonságos hazatérésében. A hatóságok és a hozzátartozók nagy erőkkel zajló keresése végül tragédiával zárult, miután holtan találták meg az ismeretlen körülmények között eltűnt asszonyt.
Példaértékű összefogás indult a közösségi médiában Vida Sándorné Bolla Irén Katalin felkutatására, miután unokája segélykérése futótűzként terjedt a helyiek körében. Bár a lakossági segítségnek köszönhetően sikerült rábukkanni a 76 éves asszonyra, a család később fájdalmas hírt közölt: a rejtélyes körülmények között eltűnt nagymama életét már nem tudták megmenteni – írta a Blikk.hu.
Aggódtak eltűnt szerettükért
A hozzátartozókat teljesen váratlanul érte a tragédia, hiszen a nagymamára korábban sosem volt jellemző a zavartság vagy az önálló kóborlás, így érthetetlen számukra, miért döntött úgy aznap, hogy kíséret nélkül vág neki az útnak.
