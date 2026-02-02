Szomorú véget ért az eltűnt nagymama keresése

Példaértékű összefogás indult a közösségi médiában Vida Sándorné Bolla Irén Katalin felkutatására, miután unokája segélykérése futótűzként terjedt a helyiek körében. Bár a lakossági segítségnek köszönhetően sikerült rábukkanni a 76 éves asszonyra, a család később fájdalmas hírt közölt: a rejtélyes körülmények között eltűnt nagymama életét már nem tudták megmenteni – írta a Blikk.hu.

Szomorú fordulatot vett az eltűnt nagymama keresése (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Aggódtak eltűnt szerettükért

A hozzátartozókat teljesen váratlanul érte a tragédia, hiszen a nagymamára korábban sosem volt jellemző a zavartság vagy az önálló kóborlás, így érthetetlen számukra, miért döntött úgy aznap, hogy kíséret nélkül vág neki az útnak.