Szomorú véget ért az eltűnt nagymama keresése

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Megrendítő hírt kapott az a szombathelyi család, amely vasárnap óta reménykedett a Bogát úti idősotthonból távozó nagymama biztonságos hazatérésében. A hatóságok és a hozzátartozók nagy erőkkel zajló keresése végül tragédiával zárult, miután holtan találták meg az ismeretlen körülmények között eltűnt asszonyt.
eltűntkörülményeknagymamaközösségi médiacsaládtragédia

Példaértékű összefogás indult a közösségi médiában Vida Sándorné Bolla Irén Katalin felkutatására, miután unokája segélykérése futótűzként terjedt a helyiek körében. Bár a lakossági segítségnek köszönhetően sikerült rábukkanni a 76 éves asszonyra, a család később fájdalmas hírt közölt: a rejtélyes körülmények között eltűnt nagymama életét már nem tudták megmenteni – írta a Blikk.hu.

eltűnt
Szomorú fordulatot vett az eltűnt nagymama keresése (illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Aggódtak eltűnt szerettükért

A hozzátartozókat teljesen váratlanul érte a tragédia, hiszen a nagymamára korábban sosem volt jellemző a zavartság vagy az önálló kóborlás, így érthetetlen számukra, miért döntött úgy aznap, hogy kíséret nélkül vág neki az útnak.

 

