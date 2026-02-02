Eltűnt nagymamát keresnek Szombathelyen

Kétségbeesett bejegyzésben kérte a szombathelyiek segítségét egy nő, akinek a nagymamája vasárnap délelőtt elindult valahová a Bogát úti idősotthonból. A család értetlenül áll az eset előtt, mivel az idős asszony soha nem ment volna el egyedül sétálni, így a rejtélyes körülmények között eltűnt nagymamát most nagy erőkkel keresik a környéken – írta a Vaol.hu.

Az idős asszony körülbelül 150 centiméter magas és távozásakor fekete kabátot, valamint fekete nadrágot viselt, és valószínűleg a sétapálcája is nála volt. Az unokája arra kér mindenkit, hogy aki látta az asszonyt, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, azonnal jelentkezzen nála vagy értesítse a rendőrséget.

