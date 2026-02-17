Megtalálták az eltűnt pécsi testvérpárt

A rendőrség körözést adott ki egy eltűnt testvérpár ügyében: A 15 éves D. Dzsovanni 2010. november 15-én született Pécsett, és február 13-án jelentették be, hogy nem találják. A Szigetvári Rendőrkapitányság rendelte el a körözését, egy nappal azután, hogy február 12-én nyoma veszett 16 éves bátyjának, D. Szebasztiánnak. Ő 2009. december 13-án látta meg a napvilágot a Baranya vármegyei megyeszékhelyen. Ez utóbbiról közzétették, hogy 176–180 centi magas, közepes testalkatú, barna haja és barna szeme van, az arca kerek. Az ő körözését a Komlói Rendőrkapitányság rendelte el – vette észre a Bama.hu.
Megtalálták az eltűnt testvérpárt
A vármegyei újságírók tegnap késő délután tették ki a cikket, amelyben az állt, hogy a rendőrök segítséget kérnek a testvérek ügyében. Ma délután viszont a rendőrség oldaláról lekerült mindkét gyerek körözési adatlapja, amely csak egyvalamit jelenthet: megtalálták a fiúkat.
Többnapnyi keresés után megtalálták az eltűnt férfit Farmoson
Szerencsésen zárult a Farmos külterületén eltűnt férfi keresése, amelyben a rendőrök, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és több partnerszervezet is részt vett. A férfit végül épségben megtalálták, amiről ide kattintva többet megtudhat!
Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút
Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Tegnap derült ki, hogy előkerült a gyerek, részletekért kattintson ide!
Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét
A dunaújvárosi buszpályaudvaron látták utoljára azt a fiatalt, akit kétségbeesve kerestek a rokonai. Az előszállási férfinek karácsonykor veszett nyoma, nemrég bukkantak rá. Részletekért kattintson ide!
Megtalálták a férfi holttestét
A romániai gyalui víztározóba esett férfi után kutattak a helyi búvárok a Kolozs megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Holtan emelték ki a partra. Annak a gyereknek is csak a holtteste került elő, aki egy angliai folyóban süllyedt a víz alá.
Nem tudják, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest
Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Ha Ön felismeri a férfit, telefonáljon!
Oszladozó holttest került elő egy kocsi csomagtartójából Gyöngyösön
Két férfi áll bíróság előtt előre kitervelten elkövetett emberölés miatt. Azzal vádolják őket, hogy agyonlőtt áldozatuk holttestét egy kocsi csomagtartójába gyömöszölték a Heves vármegyei városban. Részletek ebben a cikkben!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.