Megtalálták az eltűnt pécsi testvérpárt

A rendőrség körözést adott ki egy eltűnt testvérpár ügyében: A 15 éves D. Dzsovanni 2010. november 15-én született Pécsett, és február 13-án jelentették be, hogy nem találják. A Szigetvári Rendőrkapitányság rendelte el a körözését, egy nappal azután, hogy február 12-én nyoma veszett 16 éves bátyjának, D. Szebasztiánnak. Ő 2009. december 13-án látta meg a napvilágot a Baranya vármegyei megyeszékhelyen. Ez utóbbiról közzétették, hogy 176–180 centi magas, közepes testalkatú, barna haja és barna szeme van, az arca kerek. Az ő körözését a Komlói Rendőrkapitányság rendelte el – vette észre a Bama.hu.

Megtalálták az eltűnt testvérpárt

Fotó: Police.hu

A vármegyei újságírók tegnap késő délután tették ki a cikket, amelyben az állt, hogy a rendőrök segítséget kérnek a testvérek ügyében. Ma délután viszont a rendőrség oldaláról lekerült mindkét gyerek körözési adatlapja, amely csak egyvalamit jelenthet: megtalálták a fiúkat.

