Már két hónapja nem találják az eltűnt 17 éves fiút

A Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya hivatalos eljárást indított a Baranya vármegyei J. Dávid felkutatására – írja a Bors.

Eltűnt tinédzsert keresnek tavaly óta

Farmerkabátban távozott az eltűnt tinédzser

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a 17 éves kamasz ügyében, aki 2025. december 27-én elment valahová a szigetvári otthonából, azóta nem adott magáról életjelet.

Farmerkabát, fehér pulóver, farmernadrág és fehér sportcipő volt rajta.

A barna hajú és barna szemű, körülbelül 175 centiméter magas gyerek keresése eddig nem vezetett eredményre, ezért a hatóságok kérik, hogy aki látta őt, jelentkezzen a 06-80-555-111-es számon vagy a 112-es segélyhívón.

