Elütött a villamos egy gyalogost a Kálvin téren

Baleset bénította meg a forgalmat hétfő délután Hajdú-Bihar vármegye székhelyén, Debrecen belvárosában, a Kálvin téren. A rendőrségi helyszínelés miatt az 1-es és a 2-es villamosok csak a Nagyállomás és a Kossuth tér között járnak – erről tájékoztatta a Haon.hu oldalt a DKV Zrt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról számolt be, hogy egy fiatal nőt elütött a villamos. A gyalogos nem látta, hogy jön. A helyi hírportál információ szerint végtagsérülésekkel vitték kórházba.

Elütött a villamos egy gyalogost a debreceni Kálvin téren (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Elütött a villamos egy embert, változott a közlekedés

A DKV közleményében kiemeli, a helyszínelés ideje alatt az 1-es villamosok a Kálvin tér - Egyetem - Kálvin tér között szállítják az utasokat. A 2-es villamosok pedig a Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) - Szent László Görögkatolikus Gimnázium - Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) - Szent László Görögkatolikus Gimnázium és a Szent László Görögkatolikus Gimnázium- Doberdó utca - Szent László Görögkatolikus Gimnázium között közlekednek.

A baleset helyszínén készült képekből álló galériát ide kattintva láthatja!

