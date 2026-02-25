Döbbenetes, miért kellett bezáratni egy borsodi apartmant

Egy 42 éves férfit vittek el bilincsben a rendőrök a borsodi Girincs településről, miután a hatóságok szerint éveken át fiatal nőket és kiskorúakat zsákmányolt ki. Az ügyben emberkereskedelem gyanúja is felmerült – írta a Boon.hu.

Emberkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy 42 éves férfit Girincsen

Fotó: Kindel Media / Pexels

Emberkereskedelem árnyékában működött az apartman

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a férfi Tiszaújvárosban és egy girincsi apartmanban szervezte a lányok prostitúciós tevékenységét. A bevételt rendszeresen elvette tőlük, miközben kábítószert biztosított számukra. A gyanú szerint tudatosan tartotta őket függésben – anyagilag és a szerhasználaton keresztül is.

A férfival szemben emberkereskedelem és kényszermunka, prostitúció elősegítése, valamint kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás. A nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság folytatja le.

A február 13-i akció során a rendőrök átkutatták a girincsi ingatlant.

Kábítószergyanús anyaggal szennyezett iratokat, drogfogyasztáshoz használt eszközöket, közel félmillió forint készpénzt, arany ékszereket és több mobiltelefont foglaltak le. Egy bankszámlát is zároltak.

A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Az apartmant, amely a gyanú szerint az illegális tevékenység egyik helyszíne volt, – közigazgatási eljárás keretében – ideiglenesen bezáratták. A rendőrség közleményében arra is figyelmeztetett, hogy a kábítószerek hatása kiszámíthatatlan, és akár tragikus következményekkel járhat.