Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

emberkereskedelem

Döbbenetes, miért kellett bezáratni egy borsodi apartmant

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 42 éves férfi éveken át fiatal nőket tartott kiszolgáltatott helyzetben Borsodban. Az ügyben emberkereskedelem gyanúja merült fel, miután kiskorú lányokat is prostitúcióra kényszerített, bevételüket elvette, és kábítószerrel látta el őket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
emberkereskedelemmiskolci rendőrkapitányságkábítószerprostitúciórendőr

Egy 42 éves férfit vittek el bilincsben a rendőrök a borsodi Girincs településről, miután a hatóságok szerint éveken át fiatal nőket és kiskorúakat zsákmányolt ki. Az ügyben emberkereskedelem gyanúja is felmerült – írta a Boon.hu.

Emberkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy 42 éves férfit Girincsen
Emberkereskedelem gyanúja miatt fogtak el egy 42 éves férfit Girincsen
Fotó: Kindel Media / Pexels

Emberkereskedelem árnyékában működött az apartman

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a férfi Tiszaújvárosban és egy girincsi apartmanban szervezte a lányok prostitúciós tevékenységét. A bevételt rendszeresen elvette tőlük, miközben kábítószert biztosított számukra. A gyanú szerint tudatosan tartotta őket függésben – anyagilag és a szerhasználaton keresztül is.

A férfival szemben emberkereskedelem és kényszermunka, prostitúció elősegítése, valamint kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás. A nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság folytatja le.

A február 13-i akció során a rendőrök átkutatták a girincsi ingatlant. 

Kábítószergyanús anyaggal szennyezett iratokat, drogfogyasztáshoz használt eszközöket, közel félmillió forint készpénzt, arany ékszereket és több mobiltelefont foglaltak le. Egy bankszámlát is zároltak. 

A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Az apartmant, amely a gyanú szerint az illegális tevékenység egyik helyszíne volt, – közigazgatási eljárás keretében – ideiglenesen bezáratták. A rendőrség közleményében arra is figyelmeztetett, hogy a kábítószerek hatása kiszámíthatatlan, és akár tragikus következményekkel járhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!