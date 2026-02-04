Emberölés Dövényben – végignézették a nővel párja brutális kivégzését – videóval

Egy borsodi faluban egy esti iszogatás során kirobbant vita indította el azt az eseménysort, amely végül rendkívüli kegyetlenségbe torkollott. Az emberölés nem pillanatnyi indulatból történt, hanem egy hosszú órákon át tartó bántalmazás végpontja volt. Az elképesztő kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosság részleteit a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál írta meg.

Brutális emberölés Borsodban: pokrócba csavarták a lefejezett holttestet, majd egy emésztőgödörbe hajították

Emberölés egy közös italozás után Dövényben

A tragikus eseménysor Dövény egyik vendéglátóhelyén kezdődött, ahol az áldozat és későbbi támadói ismerték egymást, együtt ittak, majd látszólag elsimították a köztük kialakult szóváltást. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az alkohol hatása alatt az indulatok egyre erősebben elszabadultak, miután az áldozat megsértette az egyik elkövető élettársát. Nagy valószínűséggel ekkor határozták el a férfi brutális kivégzését.

Az este folytatásaként a társaság úgy döntött, hogy autóval egy közeli településre, Jákfalvára mennek, ahol majd folytatják az italozást.

Az úton dőlt el az áldozat sorsa

Öten ültek be egy autóba: az áldozat, a két későbbi gyilkosa, valamint az áldozat és az egyik elkövető élettársai. A megsértett barátnő vezette az autót. Amikor elhagyták Dövényt, az egyik férfi előrántott egy kést, és többször megszúrta a mellette ülő áldozatot, a nyakát is megvágva.

Az áldozat élettársát halálosan megfenyegették: ha ellenkezik vagy segítséget kér, ő sem éli túl az éjszakát.

Pince, kínzás, kivégzés a nő szeme láttára

Az autóval Jákfalváról Putnokra hajtottak, ahol a késelő elkövető korábbi feleségét felébresztették, és elkérték tőle a pince kulcsát. A súlyosan sérült férfit levonszolták a lépcsőn, miközben párját arra kényszerítették, hogy végignézze, ahogy módszeresen bántalmazzák. Ott szúrták és vágták a magatehetetlen férfit, ahol csak érték.

Az igazságügyi orvosszakértő később 65 különböző sérülést állapított meg a holttesten. A vallomások szerint

az autóban késelő kifejezetten élvezte a brutalitást, a kivégzést végül egy karddal fejezte be, amivel lefejezte az áldozatát.

A holttestet szőnyegbe csavarták, majd visszaindultak Dövénybe. Útközben közúti ellenőrzés miatt megállították őket, ám

a járműben elrejtett holttestet a rendőrök nem vették észre.

A társaság az egyik dövényi házhoz hajtott, ahol a holttestet az emésztőgödörbe hajították. Az áldozat élettársát hajnalig fogva tartották, majd halálosan megfenyegetve elengedték.