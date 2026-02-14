Baltával rontott rá áldozatára – emberölés és emberkereskedelem miatt áll bíróság előtt

Súlyos bűncselekmények miatt kell felelnie az elsőrendű vádlottnak, aki az elsőfokú ítélet szerint brutálisan bántalmazta ismerősét. Az emberölés miatt 18 év fegyházbüntetésre ítélt férfi nem bocsátható feltételes szabadságra. A sokkoló részleteket a Haon.hu közölte.

Emberölés nyereségvágyból, emberkereskedelem, magánlaksértés..., nagyon hosszú az elsőrendű vádlott bűnlajstroma

Fotó: Illusztráció (Ron Lach/Pexels)

Emberölés nyereségvágyból: baltával támadt a sértettre

A Nyíregyházi Törvényszék 2025 júliusában hozott elsőfokú ítéletet az ügyben. A bíróság megállapította, hogy az elsőrendű vádlott 2022 júniusában, ittas állapotban, baltával tört be a sértett házába azért, hogy pénzt és értékeket szerezzen, valamint megszerezze a gépkocsi indítókulcsát. Mindhárom vádlott a sértett ingatlanán található nyárikonyhában élt szívességi lakáshasználóként.

A zajra felébredő férfit több alkalommal a fején és a mellkasán ütötte meg, aminek következtében a sértett védekezésre képtelen állapotba került. A vádlott elvette az okmányait, készpénzét és a jármű kulcsát, majd a gépkocsit elvitte, összetörte és felgyújtotta.

A bántalmazás következtében a sértett agyrázkódást, agyállományi zúzódást és többszörös bordatörést szenvedett. Kórházi ellátása ellenére néhány nappal később elhunyt.

A fiatalkorú harmadrendű vádlott – aki az elsőrendű vádlott élettársa volt – a bíróság szerint segítséget nyújtott: elrejtette a megszerzett iratokat és kimosta a véres ruhákat.

Emberkereskedelem miatt is felel

Az elsőrendű vádlottat emberkereskedelem, nyereségvágyból elkövetett emberölés, magánlaksértés, jármű önkényes elvételének bűntette, rongálás vétsége, okirattal visszaélés vétsége miatt állt bíróság elé.

Az elsőfokú bíróság az elsőrendű vádlottat – mint visszaesőt – 18 év fegyházbüntetésre ítélte, míg a fiatalkorú harmadrendű vádlott egy év javítóintézeti nevelést kapott bűnpártolás vétsége miatt. A másodrendű vádlottal szemben – az elsőrendű vádlott anyja – korábban már jogerős döntés született.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve eltérő minősítés és enyhítés érdekében fellebbezett. Az ügyben a Debreceni Ítélőtábla a soron következő tárgyaláson távmeghallgatást tart.