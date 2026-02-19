Minősített emberölés kísérlete: rendőröket és mentőst szurkált egy férfi Fejérben

Egy Fejér vármegyei településen vált szükségessé a rendőri intézkedés, miután egy férfi nem működött együtt az ellátás során. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség minősített emberölés kísérlete és vesztegetés gyanúja miatt hallgatott ki gyanúsítottként egy férfit, aki késsel és vasvillával támadt a rendőrökre és egy mentősre – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.
Minősített emberölés kísérlete Fejér vármegyében
A megalapozott gyanú szerint 2026. február 16-án a férfi édesapja hívott mentőt a fiához. Mivel az érintett nem volt együttműködő, a mentősök értesítették a rendőrséget. A férfi eközben bezárkózott a ház egyik szobájába, és a rendőri felszólítás ellenére sem jött ki.
Az ajtón lévő lánc miatt az egyenruhások csak résnyire tudták kinyitni az ajtót. A nyíláson keresztül a férfi késsel szúró mozdulatokat tett, és megöléssel fenyegette a rendőröket.
A szúrások az egyik rendőrt mellkason, társát hason érték,
de a vastag téli ruházat megvédte őket a súlyos sérüléstől.
Vasvilla és spray is előkerült
Miután a rendőrök kivették a férfi kezéből a kést, a gyanúsított ismeretlen spray-vel fújt feléjük. Az egyenruhások könnyfakasztó sprayt alkalmaztak, majd az ajtó alsó részén található kazettákat eltávolították.
A férfi a nyíláson keresztül megragadta az egyik rendőr lábát, aki ennek következtében megsérült. Ezt követően egy nyél nélküli, négyágú vasvillával szúrt a rendőrök irányába, és az egyikük ujját megsebesítette.
Az egyik mentőápoló megpróbálta megnyugtatni a férfit,
ám a gyanúsított a feje és nyaka felé szúrt, miközben kiabálva fenyegette.
A mentőápoló a kezét maga elé tartva próbálta hárítani a támadást, így a vasvilla a bal alkarját sebezte meg.
Elektromos sokkoló vetett véget az ámokfutásnak
A rendőrök végül elektromos sokkolót alkalmaztak, majd megbilincselték a férfit és rendőri biztosítás mellett kórházba szállították.
A mentőautóban a férfi először 10.000 forintot, majd 100.000 forintot ajánlott az intézkedő rendőröknek, akik a vesztegetést visszautasították.
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség több emberen, részben hivatalos személy, részben közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint vesztegetés bűntette miatt hallgatta ki a férfit.
Az ügyészség a letartóztatását is indítványozta az eljárás biztosítása és az újabb bűncselekmény megelőzése érdekében.
A Fejér vármegyei férfi brutalitása nem egyedüli eset. Sajnálatos módon gyakran fordulnak elő brutális támadások az intézkedő rendőrökkel szemben. Az egyik csütörtök éjszakáján riadóztatták a rendőröket egy XI. kerületi, Lecke utcai bérházhoz, a lakótársuktól rettegő bejelentők szerint a földszinten albérletben élő Sz. Szilárd valóságos ámokfutást rendezett a lépcsőházban. A megrázó tragédia áldozatává egy rendőr vált, akit az elkövető egy késsel szíven szúrt. Rajta kívül a kollégái is megsérültek. A sokkoló bűntény részleteit ide kattintva tudja elolvasni!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.