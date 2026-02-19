Minősített emberölés kísérlete: rendőröket és mentőst szurkált egy férfi Fejérben

Egy Fejér vármegyei településen vált szükségessé a rendőri intézkedés, miután egy férfi nem működött együtt az ellátás során. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség minősített emberölés kísérlete és vesztegetés gyanúja miatt hallgatott ki gyanúsítottként egy férfit, aki késsel és vasvillával támadt a rendőrökre és egy mentősre – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

Késsel és vasvillával támadt a rendőrökre és a mentősre, emberölés kísérlete ügyében nyomoznak a hatóságok

Fotó: Illusztráció/Donka Ferenc - MTI Fotószerkesztõség

Minősített emberölés kísérlete Fejér vármegyében

A megalapozott gyanú szerint 2026. február 16-án a férfi édesapja hívott mentőt a fiához. Mivel az érintett nem volt együttműködő, a mentősök értesítették a rendőrséget. A férfi eközben bezárkózott a ház egyik szobájába, és a rendőri felszólítás ellenére sem jött ki.

Az ajtón lévő lánc miatt az egyenruhások csak résnyire tudták kinyitni az ajtót. A nyíláson keresztül a férfi késsel szúró mozdulatokat tett, és megöléssel fenyegette a rendőröket.

A szúrások az egyik rendőrt mellkason, társát hason érték,

de a vastag téli ruházat megvédte őket a súlyos sérüléstől.

Vasvilla és spray is előkerült

Miután a rendőrök kivették a férfi kezéből a kést, a gyanúsított ismeretlen spray-vel fújt feléjük. Az egyenruhások könnyfakasztó sprayt alkalmaztak, majd az ajtó alsó részén található kazettákat eltávolították.

A férfi a nyíláson keresztül megragadta az egyik rendőr lábát, aki ennek következtében megsérült. Ezt követően egy nyél nélküli, négyágú vasvillával szúrt a rendőrök irányába, és az egyikük ujját megsebesítette.

Az egyik mentőápoló megpróbálta megnyugtatni a férfit,

ám a gyanúsított a feje és nyaka felé szúrt, miközben kiabálva fenyegette.

A mentőápoló a kezét maga elé tartva próbálta hárítani a támadást, így a vasvilla a bal alkarját sebezte meg.

Elektromos sokkoló vetett véget az ámokfutásnak

A rendőrök végül elektromos sokkolót alkalmaztak, majd megbilincselték a férfit és rendőri biztosítás mellett kórházba szállították.

A mentőautóban a férfi először 10.000 forintot, majd 100.000 forintot ajánlott az intézkedő rendőröknek, akik a vesztegetést visszautasították.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség több emberen, részben hivatalos személy, részben közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint vesztegetés bűntette miatt hallgatta ki a férfit.

Az ügyészség a letartóztatását is indítványozta az eljárás biztosítása és az újabb bűncselekmény megelőzése érdekében.