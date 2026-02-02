Szíven szúrta apját, hogy az anyját védje – a bíróság nem kegyelmez

Hírlevél
Egy családi összejövetel végződött tragédiával egy somogyi faluban. Az emberölést egy mindössze 18 éves fiú követte el, amikor anyját próbálta megmenteni az újabb veréstől.
Tavaly áprilisban egy családi vita fajult el végzetesen, amikor egy fiatal fiú konyhakést ragadott, és szíven szúrta az apját. A tragédia hátterében évek óta húzódó erőszak és alkoholproblémák álltak, aminek sajnos emberölés lett a vége – írta a Sonline.hu.

Az emberölés ügye a bíróságon folytatódott
Fotó: Lang Róbert

A vádirat szerint az apa rendszeresen ittasan terrorizálta a családját, ütötte a feleségét és a gyerekeit is. Azon az estén sem volt másképp, amikor az alkohol elfogyott, az indulatok elszabadultak és a férfi ismét az anyára támadt. A kisebb testvér rémülten rohant át a szomszédba segítségért, hogy szóljon a nagyfiúnak. A 18 éves fiú nem gondolkodott sokáig. Átrohant a házba, felkapott egy konyhakést és közbelépett. Egyetlen szúrás volt, de végzetes. A penge a szívet érte, az apa a helyszínen életét vesztette.

Emberölés a vád

Hétfőn a Kaposvári Törvényszéken tartották az ügy előkészítő ülését. A vádlott csendes, visszafogott fiatalemberként jelent meg a bíróságon, aki beismerte tettét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. Az ügyészség erős felindulásban elkövetett emberölés miatt négy év börtönbüntetést kért rá, valamint négy év közügyektől eltiltást.

A védelem szerint azonban még sok kérdés vár tisztázásra. A fiú ügyvédje új tanúk meghallgatását indítványozta és azt is kérte, hogy vizsgálják meg, hogy beszűkült tudatállapotban cselekedett-e a vádlott a tragikus pillanatban. Felmerült az is, hogy a fiatal a letartóztatása óta példás magatartást tanúsít, tanul és dolgozik a börtönben.

Az ügy március közepén folytatódik a tárgyaláson.

Azóta pedig a miskolci kalapácsos gyilkos ügyét is tárgyalta a bíróság, aki életfogytiglan tartó börtönbüntetésre számíthat.

 

 

