Szíven szúrta apját, hogy az anyját védje – a bíróság nem kegyelmez

Tavaly áprilisban egy családi vita fajult el végzetesen, amikor egy fiatal fiú konyhakést ragadott, és szíven szúrta az apját. A tragédia hátterében évek óta húzódó erőszak és alkoholproblémák álltak, aminek sajnos emberölés lett a vége – írta a Sonline.hu.

Az emberölés ügye a bíróságon folytatódott

Fotó: Lang Róbert

A vádirat szerint az apa rendszeresen ittasan terrorizálta a családját, ütötte a feleségét és a gyerekeit is. Azon az estén sem volt másképp, amikor az alkohol elfogyott, az indulatok elszabadultak és a férfi ismét az anyára támadt. A kisebb testvér rémülten rohant át a szomszédba segítségért, hogy szóljon a nagyfiúnak. A 18 éves fiú nem gondolkodott sokáig. Átrohant a házba, felkapott egy konyhakést és közbelépett. Egyetlen szúrás volt, de végzetes. A penge a szívet érte, az apa a helyszínen életét vesztette.

Emberölés a vád

Hétfőn a Kaposvári Törvényszéken tartották az ügy előkészítő ülését. A vádlott csendes, visszafogott fiatalemberként jelent meg a bíróságon, aki beismerte tettét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. Az ügyészség erős felindulásban elkövetett emberölés miatt négy év börtönbüntetést kért rá, valamint négy év közügyektől eltiltást.

A védelem szerint azonban még sok kérdés vár tisztázásra. A fiú ügyvédje új tanúk meghallgatását indítványozta és azt is kérte, hogy vizsgálják meg, hogy beszűkült tudatállapotban cselekedett-e a vádlott a tragikus pillanatban. Felmerült az is, hogy a fiatal a letartóztatása óta példás magatartást tanúsít, tanul és dolgozik a börtönben.

Az ügy március közepén folytatódik a tárgyaláson.

