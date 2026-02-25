Emberölés a videójátékosok között: súlyosítás jöhet a csepeli késelés ügyében

Hírlevél
Online játékból indult ismeretség, elszámolási vita, majd halálos késelés Csepelen. Az emberölés miatt elítélt videójátékos büntetőügye most másodfokon folytatódik, az ügyészség ugyanis súlyosításért fellebbezett.
Ahogy azt az Origo is megírta, egy online játékplatformon kötött ismeretség végződött halálos tragédiával. Az emberölés miatt elítélt fiatal videójátékos ügyében most a Fővárosi Ítélőtábla dönthet, miután az ügyészség súlyosítás miatt fellebbezett.

emberölés
Másodfokon folytatódik a csepeli emberölés ügyében az eljárás, az áldozat bomladozó holttestét hónapokkal a bűncselekmény után találták meg Fotó: Police.hu

Emberölés videójátékosok között: így történt a csepeli találkozó

A jelenleg 23 éves férfi 2022 végén ismerkedett meg későbbi áldozatával egy online videojátékos platformon. Kapcsolatuk elszámolási vitába torkollt, amelynek rendezésére 2023. július 20-án késő estére személyes találkozót beszéltek meg.

A sértett beszállt a bűntárs által vezetett gépjárműbe, majd Csepel egyik elhagyatott területére hajtottak. A fiatalabbik vádlott, Sz. Bence a sértettel távolabb ment a járműtől, ahol dulakodás alakult ki. A vita során a Sz. Bence hátulról támadt játékostársára, és miután az a földre került, egy 13 cm-es késsel elvágta a torkát, és magára hagyta a percek alatt elvérző fiatalembert.

A tettes visszafutott a gépkocsihoz, közölte társával, Sz. Krisztiánnal a történteket, majd elhatározták, hogy a hátramaradt értékeken – mobiltelefonon és laptopon – megosztoznak, amiért vagyon elleni bűncselekmény miatt is felelniük kellett a bíróságon.

Hónapokig rejtve maradt a gyilkosság

A bűncselekmény csak hónapokkal később derült ki, amikor egy munkás rábukkant az oszlásnak indult holttestre. A nyomozók rövid időn belül elfogták az elkövetőket, és a házkutatás során az ágyneműtartóból előkerült a még mindig véres kés is.

A Fővárosi Törvényszék első fokon a fiatalabbik férfit emberölés és kifosztás miatt 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Társa emberöléshez kapcsolódó bűnpártolás miatt 2 év – 5 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztést és pénzbüntetést kapott.

Súlyosításért fellebbezett az ügyészség

Az ügyész az idősebbik férfi terhére is végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott, míg a vádlottak enyhítésért fellebbeztek.

A Fővárosi Főügyészség másodfokú indítványában fenntartotta a súlyosításra irányuló fellebbezést. A fiatalabbik elkövető letartóztatásban várja a másodfokú eljárás végét, társa szabadlábon védekezik.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

 

