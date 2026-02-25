Emberölés a videójátékosok között: súlyosítás jöhet a csepeli késelés ügyében

Ahogy azt az Origo is megírta, egy online játékplatformon kötött ismeretség végződött halálos tragédiával. Az emberölés miatt elítélt fiatal videójátékos ügyében most a Fővárosi Ítélőtábla dönthet, miután az ügyészség súlyosítás miatt fellebbezett.

Másodfokon folytatódik a csepeli emberölés ügyében az eljárás, az áldozat bomladozó holttestét hónapokkal a bűncselekmény után találták meg Fotó: Police.hu

Emberölés videójátékosok között: így történt a csepeli találkozó

A jelenleg 23 éves férfi 2022 végén ismerkedett meg későbbi áldozatával egy online videojátékos platformon. Kapcsolatuk elszámolási vitába torkollt, amelynek rendezésére 2023. július 20-án késő estére személyes találkozót beszéltek meg.

A sértett beszállt a bűntárs által vezetett gépjárműbe, majd Csepel egyik elhagyatott területére hajtottak. A fiatalabbik vádlott, Sz. Bence a sértettel távolabb ment a járműtől, ahol dulakodás alakult ki. A vita során a Sz. Bence hátulról támadt játékostársára, és miután az a földre került, egy 13 cm-es késsel elvágta a torkát, és magára hagyta a percek alatt elvérző fiatalembert.

A tettes visszafutott a gépkocsihoz, közölte társával, Sz. Krisztiánnal a történteket, majd elhatározták, hogy a hátramaradt értékeken – mobiltelefonon és laptopon – megosztoznak, amiért vagyon elleni bűncselekmény miatt is felelniük kellett a bíróságon.

Hónapokig rejtve maradt a gyilkosság

A bűncselekmény csak hónapokkal később derült ki, amikor egy munkás rábukkant az oszlásnak indult holttestre. A nyomozók rövid időn belül elfogták az elkövetőket, és a házkutatás során az ágyneműtartóból előkerült a még mindig véres kés is.

A Fővárosi Törvényszék első fokon a fiatalabbik férfit emberölés és kifosztás miatt 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Társa emberöléshez kapcsolódó bűnpártolás miatt 2 év – 5 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztést és pénzbüntetést kapott.

Súlyosításért fellebbezett az ügyészség

Az ügyész az idősebbik férfi terhére is végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott, míg a vádlottak enyhítésért fellebbeztek.

A Fővárosi Főügyészség másodfokú indítványában fenntartotta a súlyosításra irányuló fellebbezést. A fiatalabbik elkövető letartóztatásban várja a másodfokú eljárás végét, társa szabadlábon védekezik.