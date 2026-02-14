30 éve körözik egy budapesti emberölés miatt a vietnámi férfit, aki most puskával pózol a neten

Hírlevél
Több mint harminc éve körözik a brutális budapesti gyilkosság feltételezett elkövetőjét. Az emberölés miatt keresett vietnámi férfira a Blikk a közösségi médiában bukkant rá, miközben ellene továbbra is érvényben van a nemzetközi elfogatóparancs.
A harminc éve történt bűncselekmény azóta sem évült el, a hatóságok pedig továbbra is keresik a feltételezett elkövetőt. Az emberölés miatt körözött Doan Khac Hoang ellen 1995 áprilisa óta országos, majd európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

emberölés
Az emberölés gyanúja a vietnami férfival szemben nem évült el 
Fotó: Police.hu/Blikk

Emberölés Budapesten: a csomagtartóban találták meg a holttestet

A rendőrségi hivatalos tájékoztatás szerint 1995. március 2-án egy vietnámi állampolgárságú férfi eltűnését jelentette be élettársa. Néhány nappal később a nő egy buszról figyelt fel párja korábban ellopott autójára a Budapest XI. kerületi Tétényi úton.

A kiérkező rendőrök kinyitották a járművet, és a csomagtartóban, takaróba csomagolva megtalálták az eltűnt férfi holttestét. A nyomozás során kiderült, hogy az áldozatot egy Budapest XI. kerületi, Fehérvári úti lakásban lőtték le, a nála lévő készpénzt és arany nyakláncát eltulajdonították, majd a holttestet a saját autójába rejtették. A nyomozók a munkájuk során felderítették, hogy a lakást, ahol az áldozatot megölték, korábban egy vietnami pár bérelte, akik a begyűjtött információk alapján a gyilkosság elkövetésével gyanúsíthatók.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 1995 áprilisában országos körözést adott ki, később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsátott.

A Blikk az interneten bukkant rá

A Blikk beszámolója szerint a hatóságok egyelőre nem találták meg a férfit, ugyanakkor a lap a közösségi oldalán azonosított egy profilt, amelyen a feltételezett elkövető neve szerepel. Egy olyan fénykép is előkerült, amelyen a férfi egy távcsöves puskával pózol Vietnámban.

emberölés
A Facebookon bukkantak rá a feltételezett vietnami gyilkosra 
Fotó: Facebook/Blikk

A rendőrségi nyilvántartás szerint Doan Khac Hoang ellen továbbra is érvényben van az elfogatóparancs, mivel az emberölés bűntette nem évül el.

Korábbi fordulat az ügyben

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja 2013-ban arról tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy a feltételezett elkövető női társát a csehországi Vrbovec településen elfogták.

A gyanúsítottat Magyarországra szállították, azonban a Fővárosi Főügyészség 2014 júniusában a nővel szembeni nyomozást megszüntette, mivel nem lehetett kétséget kizáróan bizonyítani a gyilkosságban való részvételét.

Annak ellenére, hogy Doan Khac Hoang ellen kiadott elfogatóparancs továbbra is érvényben van, az elfogásának van egy jelentős akadálya:

A kiadatáshoz alapvetően el kellene fogni a feltételezett elkövetőt, de Vietnamban több mint százmillióan élnek, így ez nagyban csökkenti az esélyeket. Egy 2017-es kiadatási egyezmény alapján ráadásul Vietnam alapvetően nem adja ki az állampolgárait Magyarországnak

 – mutatott rá a nehézségekre a Blikknek dr. Tran Dániel jogász.

Vietnámiak ellen indítottak hajtóvadászatot a budapesti rendőrök

Hajtóvadászatot indított a rendőrség két vietnámi állampolgár ellen, akik a gyanú szerint egy azóta már őrizetbe vett társukkal együtt késeltek meg két férfit Budapesten. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) emberölés kísérlete miatt nyomoz. A további részletek ITT olvashatóak el!

 

