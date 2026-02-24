Sokkot kapott, baltát ragadott egy részeg zalai férfi

A vád szerint a férfi 2025 júniusának elején pár napra befogadott valakit a házába, ahol az élettársával éltek, Nagykanizsa közelében. Egyik este együtt ittak, összesen majdnem hat liter bort fogyasztottak el. Az este nemcsak az ital miatt maradt emlékezetes számukra. A történtek miatt emberölési kísérlet lett az ügyből – írta a Zaol.hu.

A zalai házban történt emberölési kísérlet után a sértett súlyos fejsérülésekkel került kórházba

Forrás: Police.hu

Emberölési kísérlet lett a vége, amikor benyitott a hálószobába

A férfi az ivás után a konyhában, a kanapén elaludt, majd hajnalban, úgy egy óra tájban felébredt. Elindult, hogy megkeresse a párját, de amikor benyitott a szobába, elszabadult a pokol.

A hálószobában az élettársa és a vendég együtt feküdtek az ágyban.

Ez annyira felzaklatta, hogy az ajtó közelében tartott baltáért nyúlt, amelynek az éle valamivel több mint 10 centiméteres volt.

Visszament a szobába és a balta tompa részével többször, összesen hatszor fejbe ütötte vendégét.

A megtámadott férfi próbálta védeni magát, és végül sikerült megszereznie a baltát. A támadó megijedt attól, hogy visszatámad, ezért átszaladt a szomszédhoz segítséget kérni. Végül a mentők a vendéget súlyos koponyasérülésekkel vitték kórházba.

A Zalaegerszegi Törvényszék február 25-én, szerdán 9:30 órás kezdéssel elsőfokú nyilvános előkészítő ülést tart emberölés kísérletének ügyében, amelyen a támadó meghallgatása várható.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.