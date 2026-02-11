Hírlevél
emberölési kísérlet

Fel akarta gyújtani az alvó családot, az apja pedig autóval gázolta volna el őket – sokkoló emberölési kísérlet Hajdú-Biharban

14 perce
Olvasási idő: 6 perc
Hónapokon át eszkalálódó harag és megzabolázatlan indulatok vezettek oda, hogy egy apa és fia együtt támadt rá szomszédaikra Hajdú-Biharban. Az emberölési kísérlet vádja gázolásra, súlyos bántalmazásra és egy alvó család felgyújtására épül.
Súlyos erőszakos bűncselekmények sorozata miatt áll bíróság elé egy apa és fia Hajdú-Bihar vármegyében. Az emberölési kísérlet egy régóta fennálló szomszédsági konfliktus végpontja lett, amely végül gázolásba, verésbe és gyújtogatásba torkollott. Az erőszaksorozatról a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség adott ki közleményt.

emberölési kísérlet
Emberölési kísérlet miatt hosszú évekre rácsok mögé kerülhet az apa és fia 
Fotó: Illusztráció/RDNE Stock project/Pexels 

Emberölési kísérlet Hajdúböszörményben

A vádirat szerint a vádlottak és a sértettek – egy élettársi kapcsolatban élő pár – ugyanabban az utcában laktak Hajdúböszörményben, kapcsolatuk hosszú ideje ellenséges volt. A fiatalabb vádlott 2023. június 6-án délután az utcán vitába keveredett a férfival, majd egy lécdarabbal rátámadt és megütötte a kezét.

Gázolás és brutális bántalmazás az utcán

Aznap este a fiatalabb férfi már ittas állapotban volt, amikor észrevette, hogy haragosaik hazafelé tartanak. Bottal indult feléjük és megöléssel fenyegette őket. Ekkor érkezett a helyszínre az apa, aki a járművet a gyalogosokra kormányozta: nekihajtott az úttest szélén haladó férfinak, majd elsodorta a nőt is. A sértettek a földre estek, a vádlottak pedig rátámadtak a férfira, megrúgták, ököllel és bottal ütötték. A támadás során nyolc napon túl gyógyuló sérülések okozására törekedtek.

Fel akarta gyújtani az alvó családot

A konfliktus nem ért véget az utcai támadással. 2023. július 10-én, este tíz óra körül a fiatalabb vádlott ittasan megjelent a sértettek házánál. Tudta, hogy az élettársak és egyik kiskorú gyermekük az utcafronti, ablakos szobában alszanak. A nyitott ablak párkányára benzint locsolt, majd gyufával meggyújtotta. A lángok a függönyön keresztül befelé terjedtek, de a család időben észlelte a tüzet, kimenekült az épületből, majd értesítette a rendőrséget.

Vádemelés és súlyos indítványok

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a fiatalabb vádlottat emberölési kísérlet és más bűncselekmények miatt vádolja, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll. Az idősebb vádlott ellen közúti veszélyeztetés és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat a Debreceni Törvényszéken.

Több évre a rácsok mögé kerülnek

Az ügyészség mértékes indítványa szerint, beismerés és a tárgyalásról való lemondás esetén a fiatalabb vádlott 11 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást kaphat. Az idősebb vádlottal szemben 3 év börtön, 5 év közúti járművezetéstől eltiltás és 3 év közügyektől eltiltás szerepel az indítványban.

Emberölési kísérlet miatt kell felelnie a bíróság előtt annak a nőnek, aki fivérére gyújtotta a házát, majd végignézte az eseményeket. A Szegedi Törvényszék elsőfokú ítélete nyolc év fegyház, de ez nem jogerős. A vádlott testvére nem fogadta el a szatymazi nő bocsánatkérését.

 

