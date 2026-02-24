Beletört a láncfűrészreszelő kés az áldozat testébe

Hírlevél
2026. február 24. 15:13
Értelmetlen és brutális erőszak rázta meg egy csendes település lakóit egy éjszakai italozás után. Az eset akár emberölési kísérletnek is minősülhet, miután egy férfi egy egészen szokatlan eszközzel támadt ismerősére.
Emberölési kísérlet gyanúja miatt került előzetesbe egy férfi Sályon, miután egy éjszakába nyúló italozás végzetes fordulatot vett. A két férfi között heves szóváltás robbant ki, ami pillanatok alatt dulakodássá fajult – írta a Boon.hu.

Emberölési kísérlet gyanúja merült fel
Fotó: Pixabay

A vitából emberölési kísérlet lett

A vita hevében a gyanúsított felkapott egy fémből készült, nagyjából 20 centiméter hosszú, nyél nélküli láncfűrész reszelőt és többször is megszúrta ismerősét. A mellkast és a vállat érő szúrások közül az egyik különösen súlyos volt, ugyanis a reszelő körülbelül tíz centiméter mélyen hatolt a testbe, majd bele is tört a férfi vállába.

A sértett sérülései önmagukban is nyolc napon túl gyógyulónak minősülnek, az orvosok szerint azonban a támadás könnyen végződhetett volna tragédiával is.

Az ügy súlyosságára és a szökés veszélyére tekintettel a Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A döntésben szerepet játszott az is, hogy a gyanúsított a történtek után eltűnt, ismeretlen helyre távozott, ezért elfogatóparancsot kellett kiadni ellene.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények vezettek az erőszakos támadáshoz és hogy a reszelős késelés mögött mennyi volt az alkohol, és mennyi a szándék.

Ráadásul a közelmúltban is történt hasonló eset, amelyet az Origo is megírt. Ott ugyan balta volt az elkövető kezében, de a cselekedet előtt még hat litert bort jóízűen elfogyasztott.

 

