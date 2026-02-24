Beletört a láncfűrészreszelő kés az áldozat testébe

Emberölési kísérlet gyanúja miatt került előzetesbe egy férfi Sályon, miután egy éjszakába nyúló italozás végzetes fordulatot vett. A két férfi között heves szóváltás robbant ki, ami pillanatok alatt dulakodássá fajult – írta a Boon.hu.

Emberölési kísérlet gyanúja merült fel

A vitából emberölési kísérlet lett

A vita hevében a gyanúsított felkapott egy fémből készült, nagyjából 20 centiméter hosszú, nyél nélküli láncfűrész reszelőt és többször is megszúrta ismerősét. A mellkast és a vállat érő szúrások közül az egyik különösen súlyos volt, ugyanis a reszelő körülbelül tíz centiméter mélyen hatolt a testbe, majd bele is tört a férfi vállába.

A sértett sérülései önmagukban is nyolc napon túl gyógyulónak minősülnek, az orvosok szerint azonban a támadás könnyen végződhetett volna tragédiával is.

Az ügy súlyosságára és a szökés veszélyére tekintettel a Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A döntésben szerepet játszott az is, hogy a gyanúsított a történtek után eltűnt, ismeretlen helyre távozott, ezért elfogatóparancsot kellett kiadni ellene.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények vezettek az erőszakos támadáshoz és hogy a reszelős késelés mögött mennyi volt az alkohol, és mennyi a szándék.

Ráadásul a közelmúltban is történt hasonló eset, amelyet az Origo is megírt. Ott ugyan balta volt az elkövető kezében, de a cselekedet előtt még hat litert bort jóízűen elfogyasztott.