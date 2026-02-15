Hajléktalan férfi próbálta elrabolni a másfél éves kislányt az anyja kezéből – videóval

Sokkoló emberrablási kísérlet történt Olaszországban. Egy 47 éves férfi fényes nappal, egy bergamói bevásárlóközpont előtt próbált meg elrabolni egy mindössze 18 hónapos kislányt az anyja mellől. A megdöbbentő jelenetet egy biztonsági kamera is rögzítette, amin jól látszik, hogyan támadt rá váratlanul a gyermekre – írta a Maszol.ro.

A biztonsági kamera az emberrablási kísérlet pillanatát rögzítette

Fotó: Maszol.ro

Emberrablási kísérlet miatt vitték el a hajléktalan támadót

Szombaton, február 14-én, nem sokkal dél előtt történt a sokkoló incidens Bergamóban, a Via Corridoni utcában lévő Esselunga áruház előtt.

A felvételeken tisztán látszik, hogy a 47 éves férfi teljesen váratlanul odalépett az anyához, majd megragadta a mindössze 18 hónapos kislány lábát és megpróbálta kirántani az asszony kezéből.

Az anya kézen fogva sétált a gyermekével, amikor a támadás érte. Az asszony nem adta fel, minden erejével tartotta a kislányt és hangosan segítségért kiabált. Egy közelben lévő úr azonnal odarohant és megpróbálta megállítani a támadót. Nem sokkal később más emberek és a biztonsági szolgálat munkatársai is közbeléptek, közösen lefogták a férfit és visszatartották addig, amíg a rendőrök a helyszínre nem érkeztek.

A kislányt ezután kórházba vitték kivizsgálásra. Az orvosok megállapították, hogy a gyermek combcsontja eltört a dulakodás során.

A rendőrök bevitték a férfit a kapitányságra, ahol kiderült, hogy egy 47 éves román állampolgárról van szó. Hajléktalanként él Itáliában, és korábban nem volt ügye a hatóságokkal.

Őrizetbe vették, most kiskorú elrablására irányuló kísérlettel és a gyermek ellen elkövetett erőszakkal gyanúsítják.

Sajnos nem csak Olaszországon történnek emberrablási kísérletek. Hazánkban is egy hasonlóan nyugtalanító ügy borzolta a kedélyeket. Bár ezúttal nem egy kisgyermek, hanem egy fiatal férfi volt az áldozat, a módszer és a kegyetlenség sokakat megrémített.