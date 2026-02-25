Megverték és megfenyegették áldozatukat, végül a TEK kopogtatott az emberrablóknál

Komoly bűncselekmény miatt nyomoznak a rendőrök Pécsen, miután kiderült, hogy két férfi erőszakkal hurcolta el áldozatát. Az emberrablás akkor kezdődött, amikor a támadók odaléptek a kocsijában ülő férfihoz és rákiabálva próbálták rávenni, hogy szálljon ki – írta a Bama.hu.

Fotó: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Nem sokáig tartott az emberrablás Pécsen

Az áldozat megpróbált elmenekülni és rálépett a gázpedálra, de nem jutott messzire. Az elkövetők hamar utolérték és egy gáz-riasztó fegyverrel belőttek az autó utasterébe.

Ezután kirángatták, megütötték, megrugdosták, majd betuszkolták a saját kocsijukba az áldozatot. Az elrabolt férfit egy pécsi lakásba vitték, ahol közölték vele, mit akarnak. Négymillió forintot követeltek tőle, vagy olyan munkagépeket, amelyek ennyit érnek.

Nem is adtak sok időt gondolkodni, másfél órán belül le kellett volna bonyolítani az átadást az előre megadott helyszínen.

A megfélemlített, törött orrú áldozat azonban nem oda ment, ahova a támadók utasították, hanem egyenesen a rendőrségre sietett és mindent elmondott, ami a feljelentéshez kellett.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködésével rövid időn belül elfogták a két feltételezett elkövetőt. A hatóságok a 24 éves pécsi és a 33 éves tolnai férfit emberrablással gyanúsították meg és kezdeményezték letartóztatásukat.

Nem ez volt az egyetlen eset mostanában, amikor kommandósokra volt szükség. Az pécsi emberrablás előtt nem sokkal egy másik városban is akcióba lendültek. Tatabánya egyik hírhedt részén jelentek meg a TEK emberei, akik hajnalban egy társasháznál csaptak le.