Ezek a magyar nevek szerepelnek az Epstein-aktákban

Vasárnap derült ki, hogy a nemrég nyilvánosságra hozott, több millió oldalnyi Epstein-aktákban magyar vonatkozású információk is szerepelnek Jeffrey Epstein ügyeivel összefüggésben. Az Index vette észre, hogy egy e-mailben az akkoriban még feltörekvő topmodell, Palvin Barbara nevét is felvetették, míg egy másik üzenetben egy ismerős egy másik Barbarát próbált „ajánlani”. Vele kapcsolatban azt írták, a nő arra is kapható, amire Epstein akarja. Arról már a Bors írt, hogy egy másik e-mailben Mihalik Enikő neve – bár elírták Mahalikra – szerepel nem túl hízelgő módon. Valaki, akit egyelőre még nem neveztek meg, a fiatal magyar nőt is szóba hozta egy amerikai fitneszterem „felhozatalának" említésekor. Úgy fogalmazott, minden nőnek jó ott a teste, csak Enikőnek nem.
Emellett egy norvég producer neve is előkerült az Epstein-aktákban Magyarországgal kapcsolatban. A dokumentumok szerint Haakon Gundersen 2017 januárjában a budapesti Király utcában található lakását megpróbálta eladni a bűnözőnek. Epstein – aki több alkalommal is járhatott Budapesten – sürgette az adásvételt. A lakást 240 ezer euróra, vagyis mintegy 91,5 millió forintra értékelték.
Az még nem világos, hogy Espteinnek mi célból volt szüksége a lakásra.
Megszólalt a producer, aki hangsúlyozta, hogy az adásvétel végül nem valósult meg, és tagadta, hogy Epstein járt a Király utcában. Emellett arról is beszámolt, hogy az amerikai üzletember megfenyegette. Állítása szerint a szexragadozó a meg nem valósult befektetések ellenére még pénzt is követelt tőle. A levelezésekből ugyanakkor az derül ki, hogy a norvég üzletember megígérte a szerződés elküldését az amerikai vállalkozónak. A dokumentumból kiderül, hogy egy másik norvég üzletember, Terje Rød-Larsen 2019 januárjában egy budapesti lakcím iránt érdeklődött, mire Epstein válaszul a Király utcai lakás paramétereit küldte el neki.
Egy másik Index-cikkből az is kiderül, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint egy bizonyos Steve Bannon 2018-ban SMS-ben dicsekedett Jeffrey Epsteinnek az „európai szélsőjobb" politikai térnyerésével, név szerint Orbán Viktort is megemlítette. Üzenetében azt állította, hogy egy új politikai tömb létrejöttével és megerősödésével akár az Európai Unió kriptovalutákat érintő szabályozását is meg lehetne akadályozni. Nem világos, hogy valóban volt-e erre utaló próbálkozás, az viszont biztos, az Orbán-kormány nem támogatja a bűnözői körök finanszírozására is kiváló kriptovaluta szabályozásának enyhítését.
Donald Trump neve több százszor szerepel az Epstein-aktákban
Nem a magyar miniszterelnök az egyetlen politikus, akinek a neve felmerült valamilyen környezetben az Epstein-aktákban. Az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi elnökéről például súlyos állításokat fogalmaz meg a dokumentum.
Néhány dokumentum valótlan és szenzációhajhász állításokat tartalmaz Trump elnök ellen, amelyeket közvetlenül a 2020-as választások előtt nyújtottak be az FBI-nak. Hogy teljesen világos legyen, ezek az állítások alaptalanok és hamisak. Amennyiben a legcsekélyebb hitelességük is lett volna, biztosan már fegyverként használták volna őket Trump elnök ellen"
– áll az amerikai igazságügyi tárca közleményében.
Az iratok több százszor említik Trump nevét. Az aktában van egy olyan lista, amelyet 2025-ben állított össze a Szövetségi Nyomozóiroda, azaz az FBI és azokat a vádakat tartalmazza, amelyeket a szervezet fenyegetéskezelő központjához érkező telefonhívások során fogalmaztak meg az amerikai elnökkel szemben.
A dokumentumok szerint a Trump elleni állítások többsége nem ellenőrzött bejelentéseken alapult, és bizonyítékok nélkül hangzott el.
Az aktát az FBI New York-i irodájának munkatársai 2025 augusztusában továbbították egy belső e-mailes levelezés részeként.
Donald Trump határozottan tagadta, hogy az Jeffrey Epstein-üggyel összefüggésben bármilyen törvénysértést követett volna el, és az ügy ismert áldozatai sem vádolták meg az amerikai elnököt semmilyen bűncselekménnyel. Az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényt egyébként maga Trump is megszavazta: ezzel igazolva, hogy hazugság minden, amit róla írnak.
Epstein öngyilkos lett a cellájában
Jeffrey Epsteint 2008-ban ítélték el először, miután bebizonyosodott, hogy kiskorú lányokat kényszerített prostitúcióra, de az ügyben akkor viszonylag enyhe büntetést szabtak ki rá.
Évekkel később, 2019-ben súlyos szexuális visszaélések gyanúja miatt ismét őrizetbe vették,
de a perre már nem került sor, mivel a tárgyalások megkezdése előtt holtan találták a cellájában. Halálát a hatóságok öngyilkosságként könyvelték el.
