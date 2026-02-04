Ezek a magyar nevek szerepelnek az Epstein-aktákban

Vasárnap derült ki, hogy a nemrég nyilvánosságra hozott, több millió oldalnyi Epstein-aktákban magyar vonatkozású információk is szerepelnek Jeffrey Epstein ügyeivel összefüggésben. Az Index vette észre, hogy egy e-mailben az akkoriban még feltörekvő topmodell, Palvin Barbara nevét is felvetették, míg egy másik üzenetben egy ismerős egy másik Barbarát próbált „ajánlani”. Vele kapcsolatban azt írták, a nő arra is kapható, amire Epstein akarja. Arról már a Bors írt, hogy egy másik e-mailben Mihalik Enikő neve – bár elírták Mahalikra – szerepel nem túl hízelgő módon. Valaki, akit egyelőre még nem neveztek meg, a fiatal magyar nőt is szóba hozta egy amerikai fitneszterem „felhozatalának" említésekor. Úgy fogalmazott, minden nőnek jó ott a teste, csak Enikőnek nem.

Jeffrey Epstein, az Epstein-akták főszereplője

Fotó: AFP

Emellett egy norvég producer neve is előkerült az Epstein-aktákban Magyarországgal kapcsolatban. A dokumentumok szerint Haakon Gundersen 2017 januárjában a budapesti Király utcában található lakását megpróbálta eladni a bűnözőnek. Epstein – aki több alkalommal is járhatott Budapesten – sürgette az adásvételt. A lakást 240 ezer euróra, vagyis mintegy 91,5 millió forintra értékelték.

Az még nem világos, hogy Espteinnek mi célból volt szüksége a lakásra.

Megszólalt a producer, aki hangsúlyozta, hogy az adásvétel végül nem valósult meg, és tagadta, hogy Epstein járt a Király utcában. Emellett arról is beszámolt, hogy az amerikai üzletember megfenyegette. Állítása szerint a szexragadozó a meg nem valósult befektetések ellenére még pénzt is követelt tőle. A levelezésekből ugyanakkor az derül ki, hogy a norvég üzletember megígérte a szerződés elküldését az amerikai vállalkozónak. A dokumentumból kiderül, hogy egy másik norvég üzletember, Terje Rød-Larsen 2019 januárjában egy budapesti lakcím iránt érdeklődött, mire Epstein válaszul a Király utcai lakás paramétereit küldte el neki.

E-mail, amelyben Palvin Barbara szóba kerül

Fotó: Epstein-akták/DOJ

Egy másik Index-cikkből az is kiderül, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint egy bizonyos Steve Bannon 2018-ban SMS-ben dicsekedett Jeffrey Epsteinnek az „európai szélsőjobb" politikai térnyerésével, név szerint Orbán Viktort is megemlítette. Üzenetében azt állította, hogy egy új politikai tömb létrejöttével és megerősödésével akár az Európai Unió kriptovalutákat érintő szabályozását is meg lehetne akadályozni. Nem világos, hogy valóban volt-e erre utaló próbálkozás, az viszont biztos, az Orbán-kormány nem támogatja a bűnözői körök finanszírozására is kiváló kriptovaluta szabályozásának enyhítését.