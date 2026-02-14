Megverte és megerőszakolta 15 éves nevelt lányát, olcsón megúszta a dorogi férfi

Leitatta és megerőszakolta 15 éves nevelt lányát egy dorogi férfi. A vádak szerint a lány csak akkor találkozhatott barátaival, ha előtte kielégítette a vádlottat. Az elképesztő cselekmény nyomán az Esztergomi Járásbíróság mindössze két év börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit – adta hírül az Index.hu.

Nevelt lányával erőszakoskodott egy dorogi férfi, két év börtönnel megúszta az esetet

Nemi erőszak, megalázás

Az első erőszakot követően még ötször végzett szexuális cselekményt az áldozattal a férfi, aki visszaélt hatalmi viszonyával. A lányt többször megütötte a férfi, ha pedig valamit rosszul csinált, letérdeltette.

Az ügyészség indítványára két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a férfit, továbbá eltiltották minden olyan tevékenységtől, amikor kiskorúakkal léphetne kapcsolatba. Az elkövető és védője is fellebbezést nyújtott be.

Bajban van? Hívjon segítséget!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.