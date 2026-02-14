Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – döbbenetes állítás

Hűha!

Zelenszkij elküldte melegebb éghajlatra Trumpot – totálisan megőrült az ukrán vezér

erőszak

Megverte és megerőszakolta 15 éves nevelt lányát, olcsón megúszta a dorogi férfi

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális bűncselekmény történt 2022 végén Dorogon, az eset kapcsán pedig most megszületett az Esztergomi Járásbíróság ítélete. Egy férfi többször megalázta, megverte és végül meg is erőszakolta 15 éves nevelt lányát. Az elkövető mindössze két év börtönt kapott, amiért életre szóló traumákat okozott a fiatal lánynak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erőszakesztergomi járásbíróságnevelőapadoroglányférfi

Leitatta és megerőszakolta 15 éves nevelt lányát egy dorogi férfi. A vádak szerint a lány csak akkor találkozhatott barátaival, ha előtte kielégítette a vádlottat. Az elképesztő cselekmény nyomán az Esztergomi Járásbíróság mindössze két év börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit – adta hírül az Index.hu.

Nevelt lányával erőszakoskodott egy dorogi férfi, két év börtönnel megúszta az esetet
Nevelt lányával erőszakoskodott egy dorogi férfi, két év börtönnel megúszta az esetet
Fotó: Kindel Media / Pexels

Nemi erőszak, megalázás

Az első erőszakot követően még ötször végzett szexuális cselekményt az áldozattal a férfi, aki visszaélt hatalmi viszonyával. A lányt többször megütötte a férfi, ha pedig valamit rosszul csinált, letérdeltette.

Az ügyészség indítványára két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a férfit, továbbá eltiltották minden olyan tevékenységtől, amikor kiskorúakkal léphetne kapcsolatba. Az elkövető és védője is fellebbezést nyújtott be.

Bajban van? Hívjon segítséget!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!